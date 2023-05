El largo viaje de Peter Pan

Más allá de Disney

El 28 de abril pasado se estrenó “Peter Pan y Wendy”, la nueva versión del clásico. Se trata de la última aparición del niño que no quería crecer y de su amiga, quienes una vez más viven aventuras en el País de Nunca Jamás.La flamante película -disponible en Disney Plus- es parte de una serie de adaptaciones live action de los clásicos animados , una tendencia que se confirma con el próximo estreno de la nueva versión de “La Sirenita”.Para la mayoría de las personas,que la propia compañía reconoce, como lo hizo con otros títulos como “Dumbo”, “Aristogatos” o “El libro de la selva”.Por este motivo, en la plataforma de streaming, un cartel advierte sobre esta realidad: “Estos estereotipos estaban equivocados entonces y están equivocados ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo”.Por ejemplo,, infantilizados, con los rostros rojos y utilizando el infinitivo para expresarse. Además, en inglés usaba la palabra “injun”, un término ofensivo para referirse a los indígenas.El sumun del discurso racista es una frase que dice Michael Darling, o Miguel Darling, el tierno hermanito menor de Wendy. Cuando irrumpe Peter Pan en el dormitorio de los niños y hace que Campanita largue su polvo mágico que les permitirá volar, les pide que piensen en “algo encantador”. Al tocarle el turno al pequeño Darling, en el original decía “I think I'll be an Indian brave”, osea, “pensaré que soy un indio bravo”.En el camino de conjurar ese pasado, el nuevo filme representará un hito en inclusión, con. Se trata del joven británicode 15 años, que hará el papel de Zorrillo, uno de los Niños Perdidos.Además, el rol de Campanita es interpretado por Yara Shahidi,El estreno no es un dato menor para Disney, que a lo largo de su historia le dio mucha importancia a Peter Pan. Poco después del estreno de la película del 53 se inauguró la atracción “El vuelo de Peter Pan” en Disneyland en 1955, en Los Ángeles. Y en 1971 se inauguró una atracción similar en Disney World, en Florida.Pero no empezó todo con la película de los cincuenta. A ciencia cierta,creada por el escritor escocésen 1904, llamada “Peter Pan y Wendy”, que al año siguiente llegó a Broadway. En 1911 salió en forma de libro, que ya es un clásico., un filme mudo lanzado por Paramount Pictures. Desde entonces, el niño volador llegó a todo el mundo.Casi medio siglo después de la primera versión de Disney se estrenó la secuela de 2002, “Para confirmar lo dicho sobre la importancia que tienen Peter Pan y sus amigos (y enemigos), se puede citar otras creaciones de los estudios Disney, como "Jake y los Piratas”. O la franquicia “Thinker Bell”, que a partir del personaje de Campanita creó una serie de películas y series situadas en el País de Nunca Jamás.Fuera de las series y películas,, donde desfilan todas las estrellas de Disney. Más recientemente, en “Chip 'n Dale: Rescue Rangers”, conocimos a un Peter Pan malvado, llamado Sweet Pete.Existen otras versiones animadas con Peter Pan como protagonista.parte de la colección World Masterpiece Theater del estudio Nippon Animation, el mismo estudio que hizo series icónicas como “Heidi”, entre otras obras cumbre de la literatura infantil.Entre las versiones live action se destacan, con un Peter Pan adulto interpretado por Robin Williams. O la serie televisiva del canal ABC, “Once Upon a Time”, de 2011, donde Peter Pan es un villano.La obra teatral tuvo muchas apariciones en Broadway, como en 1954 con la actriz y cantante Mary Martin en el papel de Peter Pan. Esa versión llegó a la televisión en 1976, con Mía Farrow interpretando al niño que no quería crecer.Sin dudas, una de las adaptaciones más originales es, una creación del autor español Max que se publicó por primera vez en 1984.En nuestro país,, protagonizada por Fernando Dente, Natalie Pérez, Ángela Torres y el Puma Goity, fue vista por más de 200.000 espectadores en el Teatro Gran Rex entre 2016 y 2017.Como queda claro luego de este recorrido, el vuelo de Peter Pan -que comenzó hace casi 120 años- se expande por todo el mundo.