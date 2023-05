Parrilli: "Hay demasiados elementos" para investigar a Milman y a Bullrich

El senador nacional por el Frente de Todos (FdT), Oscar Parrilli, sostuvo este martes queen la planificación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que justifican que se siga una investigación al diputado nacional Gerardo Milman y a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich., señaló Parrili en declaraciones a El Destape Radio.De esta manera, el legislador se refirió a la declaración que brindó ante la Justicia, quien días atrás declaró ante la Justicia que el borrado de información contenida en su teléfono celular se produjo en unas oficinas que atribuyó a la referente del PRO Patricia Bullrich, y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio legislador cuyo apellido da nombre a una de las pistas que se investigan en la causa del intento de homicidio de la Vicepresidenta.Bohdziewicz es una de las excolaboradoras de Milman en el Congreso, quien aparentemente fue despedida a principios de este año, y acompañaba al legislador el 30 de agosto pasado (dos días antes del intento de magnicidio) en el bar Casablanca cuando un testigo de la causa le escuchó decir -según declaró luego en el expediente-Parrilli recordó que, un grupo acusado de generar violencia y con cuatro de sus integrantes acusados por amenazas y actos de intimidación pública contra funcionaros del gobierno nacional.Brenda Uliarte, una de las acusadas y detenidas por el intento de magnicidio a la exmandataria, participó en varias manifestaciones de Revolución Federal, entre ellas la denominada "Marcha de las Antorchas", ocurrida el 18 de agosto de 2022, cuando integrante de esta agrupación arrojaron elementos contundentes hacia la Casa Rosada.Este lunes,se hizo eco de declaraciones del diputado brasileño, que recogió Página 12, que se sorprendió por el hecho de que la titular de un partido de oposición (por Bullrich) sea "sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave" en la causa por el intento de magnicidio a la Vicepresidenta.“En Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición (PRO) y precandidata a la presidencia, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner", dijo el diputado brasileño en un tuit que luego fue replicado por la vicepresidenta argentinaEn el posteo, el diputado brasileño continúa: "La testigo, asistente de un diputado (por Gerardo Milman) en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”.La Vicepresidenta dijo respecto al posteo del diputado brasileño: "Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de @pagina12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman. Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre"."Es la confirmación de una serie de hechos que vienen ocurriendo desde el año pasado hasta esa fecha", sostuvo Parrilli.Para el senador, hay muchos elementos que ameritan que se investiguey poder dilucidar side ese intento de magnicidio."Está rompiendo el pacto del año 83, de erradicar la violencia como una herramienta de la geopolítica. Tenemos nombres del partido que están utilizando la violencia como herramienta de acción política", expuso el funcionario.Asimismo, aseguró que Patricia Bullrich "siempre utilizó la violencia como un instrumento de acción política"., durante todo el año pasado se creó un clima de violencia mediática que culminó con el atentado a Cristina. Tenemos una democracia mutilada", concluyó.