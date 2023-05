El pedido de los jóvenes militantes a la dirigencia política

Los jóvenes representan el 40% del padrón electoral. Su vínculo y sus reclamos a la política / Foto archivo: Pepe Mateos.

El vínculo de la política con los jóvenes

¿Qué debe hacer la política para atraer a los jóvenes?

Los jóvenes componen el 40 por ciento del padrón electoral. En una campaña presidencial en la que cada voto es importante por la fragmentación del espectro político, atraer a este sector es una tarea prioritaria para cualquier alianza que busque asumir el Poder Ejecutivo en diciembre. ¿Pero qué esperan los jóvenes de la política? Télam dialogó con referentes de espacios de militancia y ellos explicaron qué compromisos buscan por parte de las dirigencias.es referente de la agrupación. En diálogo con Télam, sostuvo que “la juventud está sumamente comprometida con la política”, pero hizo hincapié en que esto se ve reflejado en diversos movimientos como“Los jóvenes hoy estamos profundamente compenetrados con las discusiones y con los debates políticos”, afirmó.Para Blaunzarán Colombo,En ese sentido,, referente de, puntualizó que actualmente existe “una” que afecta la inserción de los jóvenes en la política. “”, profundizó.“Esto me parece que es un legado del neoliberalismo que hizo le hizo entender a la gente que el Estado y su retirada estratégica de los problemas se traducía en soluciones y esto”, puntualizó Rodríguez respecto a cómo esta vacante de representación social sirvió para el impulso de candidatos de ultraderecha.Sobre el lugar que se le da a los jóvenes en la política también reflexionó la diputada nacional, quien sostuvo: “El adultocentrismo nos invita a etiquetar a los/as jóvenes con categorías tanto negativas o positivas: “rebeldes” “desinteresados ” “consumidores” “revolucionarios” “los nini”, etc. Como si la juventud fuese un colectivo homogéneo, las juventudes tienen diferentes características”. En ese sentido, señaló que “Blaunzarán Colombo rememoró ely reflexionó: “Creo que la primera gran convocatoria por la cual los y las jóvenes de aquella época se sintieron interpelados con el proyecto de Néstor y de Cristina fue con la retenciones, que tenían un sentido igualitario de plantear que los poderes concentrados del país no se pueden quedar con toda la torta”.Con este recuerdo como eje, el referente de Les Jóvenes llamó a. “Nosotros desde la agrupación creemos que eso sumaría una gran convocatoria otra vez”.Por su parte, Bruno Rodríguez resaltó la importancia del movimiento feminista que impulsó la lucha por la aprobación de la Ley de Interrupción del Embarazo, y reconoció que, si bien no existe “una expresión política que sepa interpretar a los jóvenes a partir de un proyecto político”, el referente de Jóvenes por el clima sostuvo que ya hay una base de militancia que “supo irrumpir en la sociedad y sumo protagonismo”., reflexionó.La importancia de la militancia juvenil para el armado político fue resaltada por la diputada Osuna, quien sostuvo: “Fortalecer y lograr un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la participación política de los/as jóvenes debe ser siempre una tarea política de los gobiernos y de las organizaciones políticas, y hacerlos partícipes de la vida institucional”.