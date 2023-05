Sebastián Battaglia es el nuevo DT de Huracán

Foto: Osvaldo Fantón.

este martesdespués de la salida de Diego Dabove, de cara a lo que resta de la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Sudamericana.Battaglia, de 42 años, será presentado a las 19 en conferencia de prensa en el estadio de Huracán, según informó la institución en sus redes sociales.Huracán marcha en el puesto 23 de la tabla general, con 16 unidades, ydel DT, a las 20 como local en Parque de los Patricios.A su vez, el equipo que tiene como figuras a Santiago Hezze, Juan Gauto y el goleador uruguayo Matías Cóccaro, está en carrera en la Copa Sudamericana, en la que comparte zona con Emelec, Danubio y Guaraní, todos empatados en cuatro puntos.Battaglia no está al frente de un equipo desde su último paso por Boca Juniors, que finalizó en julio del 2022, y donde sumó dos vueltas olímpicas.Su paso por Boca estuvo signado por un equipo con poco volumen de juego pero muy buenos resultados a nivel local, con el título de Copa Argentina 2021 y Copa de la Liga 2022.Sin embargo, la eliminación de la Copa Libertadores 2022 en octavos de final, al caer ante Corinthians, de Brasil, en serie de penales, fueron el detonante para ponerle fin a un ciclo que en resultados era muy bueno.El presidente de Huracán, David Garzón, reconoció este martes que eligieron a Sebastián Battaglia como entrenador porque les gustó el "proyecto", de cara a lo que resta en la Liga Profesional."El proceso de Diego Dabove se terminó por las cosas que tiene el fútbol pero ya dimos vuelta la página. Nos gustó mucho el proyecto de Sebastián Battaglia y será presentado más tarde", comentó el directivo en diálogo con Télam Radio."Nos dolió la salida de Diego aunque no pudimos cortar la racha de este último mes y medio en el que casi no sumamos y otros 11 meses excelentes. Es raro porque teníamos cariño", lamentó.En relación al nuevo ciclo de Sebastián Battaglia comenzará el miércoles con la presentación ante los futbolistas.El otro entrenador que estuvo en carpeta fue Gustavo Munúa, de último paso por Unión de Santa Fe, según comentó Garzón en la entrevista."Me gustó su proyecto, nosotros pensamos en Huracán y no nos metemos en la interna de Boca, ni en su pasado", detalló."Creo que tuvo un buen paso por Boca, tuvo buenos sistemas de juego y además sé que es una gran persona. Nosotros necesitamos repetir el proyecto integral de Diego Dabove, queremos un proyecto integral y creemos en Sebastián", cerró.