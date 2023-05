Paro y movilización de enfermeros porteños en demanda del reconocimiento de la profesión

Enfermeros pararán este miércoles. Foto: archivo.

Los enfermeros de la Ciudad, agrupados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE),y Acción Comunitaria (Cesac) de CABA y se concentrarán en la Cámara de Apelaciones de la Ciudad para presenciar la audiencia judicial entre la organización y funcionarios del Ministerio de Salud porteño que encabeza Fernán Quirós, en el marco del reclamo de reconocimiento de la profesión, informaron fuentes gremiales.En esa audiencia se espera que el Tribunal de la justicia porteña "ratifique el fallo de primera instancia y declare a los licenciados en enfermería como profesionales de la salud"."Vamos a ir para que Quirós explique porque el Gobierno de la Ciudad no quiere realizar el pase a la carrera profesional a los licenciados de Enfermería", sostuvo en declaraciones a Télam el enfermero y delegado del Hospital Durand, Héctor Ortiz.Según informaron desde la agrupación perteneciente al gremio ATE,en lugar de como profesionales de la salud" y no les paga acorde a lo que gana un profesional recibido.El paro se realizará el miércoles, entre las 12 y las 18. La concentración frente a la Cámara de Apelaciones ubicada en Yrigoyen 932, CABA, comenzará a las 13.En este sentido,, y los enfermeros están a la expectativa de si se presenta o no el ministro de Salud porteño y precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO.La secretaria general de ALE e integrante del Consejo Ejecutivo de Federación de Profesionales, Carolina Cáceres, señaló que hay un fallo de la jueza Patricia López Vergara de noviembre de 2022 que "reconoce que la Enfermería es profesional", por lo que el Gobierno porteño tiene que "equiparar los salarios y condiciones laborales a las del resto de profesionales de la salud".La dirigente señaló que el jefe de Gobierno, Horaco Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, se "niegan" a cumplir con ese fallo y "por eso apelaron" esta decisión.y mantener la inequidad que nos precariza con salarios debajo de la línea de pobreza y muy lejos de la canasta básica, empujándonos al pluriempleo y la miseria", advirtieron desde la organización gremial.