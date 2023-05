Celebraciones y reclamos a 11 años de la sanción de Ley de Identidad de Género

"Un hito histórico"

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad reafirmó su compromiso para seguir "trabajando para que la implementación de la Ley 26.743 sea una realidad en todo el país", a once años de la sanción de la Ley de Identidad de Género que fue la primera en el mundo en respetar cómo se autopercibe la persona y no requiere diagnósticos psicológicos, psiquiátricos ni intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo.



"Hace 11 años, por la lucha incansable de los movimientos de la diversidad, el pueblo argentino conquistaba un hito histórico: el reconocimiento legal de la identidad de género", publicó esta mañana el Ministerio que conduce Ayelén Mazzina en su cuenta oficial de Twitter.



Además, desde la cartera de las Mujeres, Géneros y Diversidad se remarcó: "Hoy, seguimos trabajando para que la implementación de la Ley 26.743 sea una realidad en todo el país".



A través de un hilo de tuits en la red social, el ministerio recordó cinco puntos clave que se desprenden de la normativa.



En primer lugar, se indicó que la Ley 26.743 reconoce la identidad de género como un derecho y la define como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente y puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento".



La norma también establece el "derecho al trato digno", lo que implica que debe respetarse el nombre y pronombre/s elegidos en los documentos, registros, legajos o cualquier otra gestión o servicio, y también a la hora de que las personas sean llamadas o mencionadas, por ejemplo, en consultas médicas o en establecimientos educativos.



En tercer lugar, se fija que el cambio registral de nombre e identidad de género es gratuito y no requiere intervención judicial.



"Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género", señaló el ministerio y aclaró que el cambio registral es un derecho, pero no una obligación.



A su vez, recordó que desde el 21 de julio de 2021 se incorporó a la nomenclatura "X" como opción en el DNI y pasaporte para consignar el género.



Por último, la cartera subrayó que "es la primera ley del mundo que respeta cómo se autopercibe la persona y no requiere de diagnósticos psicológicos, psiquiátricos ni intervenciones quirúrgicas por reasignación genital".



Por otro lado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) también reafirmó su "compromiso para garantizar los derechos de todas las personas, en tiempos de avanzada de los discursos de odio", a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.



Por último, el organismo remarcó que la sanción de la Ley de Identidad de Género constituye un "hito alcanzado con la lucha de los movimientos LGBTIQ+".