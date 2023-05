Distinguirán a la escritora Mariana Enriquez, que sale de gira con su espectáculo

La escritora Mariana Enriquez recibe nueva distinción y sale de gira con su espectáculo.

"A mí me divierte ser un personaje de rockstar, es lo que más querría ser en mi vida, así que está todo bien" Mariana Enriquez

Mariana Enriquez iniciará una gira que llevará por distintos puntos del país su espectáculo "No traigan flores".

Así de movida como viene siendo su vida desde que se consagró como una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas de los últimos tiempos y una de las grandes renovadoras del terror,, pero además será distinguida el próximo viernes como "Graduada Ilustre" de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.con esta puesta que vincula textos propios y otros no tan ajenos,, hará escala el próximo 17 de mayo en la sala de las Américas de la Universidad de Córdoba, en tanto que el próximo 12 de julio llegará al teatro El círculo de Rosario.En ambos casos, que acompaña las lecturas de Enriquez con sus imágenes oníricas hechas en arena. Según anuncian los organizadores, en ambos casos se renovarán los relatos y la secuencia del espectáculo, como una suerte de work in progress que la narradora va tramando para explorar los distintos climas de la narración oral."A mí me divierte ser un personaje de rockstar, es lo que más querría ser en mi vida, así que está todo bien", había dicho la escritora a Télam hace unos meses,"Pero mi vida es tan normal que estoy hablando ahora junto al ventilador tomando agüita, muerta de calor, en una habitación llena de libros, lo cual es bastante poco rockstar".En paralelo a estas presentaciones,. La entrega de la distinción se concretará a las 11, en el aula Anfiteatro del edificio Néstor Kirchner de esa facultad, en las calles 63 y 118 de La Plata.La escritora, quien a los 19 años escribió su primera novela "Bajar es lo peor",, donde también dicta clases, a la par que comenzaba a trabajar como periodista en el diario Página 12.casas abandonadas que se tragan a sus visitantes, mujeres entregándose a las hogueras, rituales místicos alrededor de los desaparecidos de la última dictadura, el amor imposible de una chica con los huesos desechados en la facultad de Medicina. La traducción al inglés de su colección de relatos "Los peligros de fumar en la cama" fue finalista del Premio Booker Internacional en 2021, y su novela "Nuestra parte de noche" ganó el Premio Herralde de Anagrama al mejor libro del año en 2019.