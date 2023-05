Francisco: "Hice lo que sentía que tenía que hacer para defenderlos"

El papa Francisco lamentó que se haya "creado una leyenda" en torno a su supuesta complicidad con la dictadura / Foto: Archivo.

"Surgió la leyenda de que había sido yo el que los había entregado" Papa Francisco

En 1976 el sacerdote jesuita Orlando Yorio trabajaba en el Bajo Flores cuando fue secuestrado por un grupo de tareas / Foto: Archivo.

Entregados

La verdad los hará libres El libro "La verdad los hará libres: la Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983" contiene documentación desclasificada del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina que confirma el rol de esa institución durante la dictadura militar.



Impulsada por el papa Francisco y la actual conducción del Episcopado, se trata de una investigación histórica a partir de la desclasificación de toda la documentación relacionada a la violencia política de los '70 y la represión durante la dictadura cívico-militar, que se encontraba archivada en el Vaticano y la Iglesia argentina.



Editado por Planeta, el segundo tomo revela las conversaciones reservadas entre las autoridades de la Iglesia Católica y los jerarcas del régimen militar, el "rol activo" que el vicariato castrense asumió en el marco del ejercicio del terrorismo de Estado y las vacilaciones y contradicciones internas del Episcopado en los '70.



Previo a la publicación de los libros, algunos documentos de la información desclasificada fueron presentados ante el juez federal Ariel Lijo con el objetivo de "ayudar a lograr una justicia largamente esperada", según informó la Iglesia en ese momento.

"Yo siempre respondí con la verdad" Papa Francisco

El sacerdote jesuita Franz Jalics, secuestrado junto con Yorio, murió a los 93 años en un hogar de ancianos de Budapest / Foto: Archivo.

Los jueces en Roma

Jalic y Yorio Francisco sostuvo que "cuando Jalics y Yorio fueron apresados por los militares, la situación que se vivía en la Argentina era confusa y no estaba para nada claro qué se debía hacer".



Según Francisco, "Jalics era un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios, pero fue víctima de un entorno al que no pertenecía. Él mismo se dio cuenta".



Jalics murió en febrero de 2021 a los 93 años de una enfermedad coronaria cuando regresaba desde un hospital a un hogar de ancianos en Budapest, Hungría, donde vivía desde 2017. Yorio falleció en el año 2000.

El papa Francisco aseguró este martes que hizo "lo que sentía que tenía que hacer para defender" a los jesuitas Franz Jalics y Orlando Yorio,, al tiempo que consideró que su secuestro fue "una situación muy dolorosa" y lamentó que se haya creado "una leyenda" sobre su posible participación en la encarcelación de los religiosos."Los padres Jalics y Yorio trabajaban en un barrio popular, y trabajaban bien. Jalics fue mi padre espiritual y mi confesor durante los primeros dos años de teología", planteó el pontífice en un diálogo con jesuitas de Hungría durante su visita de fines de abril al país europeo, revelada por la revista de la Compañía de Jesús La Civiltà Cattolica.Francisco Jalics y Orlando Yorio trabajaban en un barrio popular porteño, el Bajo Flores, en 1976 cuando fueron capturados por grupos de tareas, y luego retenidos y torturados durante cinco meses antes de ser liberados."En el barrio en que trabajaba había una célula guerrillera.: eran pastores, no políticos. Pero fueron hechos prisioneros, siendo inocentes. Tuvieron que cumplir nueve meses de cárcel, sufriendo amenazas y torturas", añadió el Papa en el diálogo con los jesuitas.Francisco narró además que los dos sacerdotes "luego fueron liberados, pero estas cosas dejan heridas profundas"."Jalics vino a verme inmediatamente, y charlamos.. La situación era realmente demasiado incierta y confusa. Después surgió la leyenda de que había sido yo el que los había entregado para que fueran encarcelados", explicó frente a 32 jesuitas húngaros.El pontífice argentino recordó además que "el mes pasado la Conferencia Episcopal Argentina publicó dos tomos, de los tres previstos, con todos los documentos relacionados con lo que ocurrió entre la Iglesia y los militares" y consideró que "ahí está todo" sobre el caso."Cuando se fueron los militares, Jalics me pidió permiso para venir a la Argentina y hacer un curso de ejercicios espirituales. Lo hice venir, e incluso celebramos una misa juntos. Después: vino a Roma a verme. Siempre habíamos tenido esta relación", continuó el pontífice en el diálogo del 29 de abril, durante el segundo día de su viaje apostólico a Hungría en la Nunciatura de Budapest."Pero cuando vino a verme al Vaticano la última vez, vi que sufría porque no sabía cómo hablarme. Había una distancia. Las heridas de esos años pasados permanecían en mí y en él,", sostuvo Bergoglio."Algunos en el Gobierno querían cortarme la cabeza, y sacaron a relucir no tanto este asunto de Jalics, sino que pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura", lamentó luego el Papa en el diálogo que publicó la revista jesuita, la publicación cultural más antigua de Italia."Entonces, me llamaron a juicio. Me dieron la posibilidad de elegir el lugar en el cual realizar el interrogatorio. Elegí hacerlo en el Episcopado. Duró 4 horas y 10 minutos.", destacó sobre su testimonio."Pero, para mí, la única pregunta seria y bien fundada, fue la del abogado que pertenecía al Partido Comunista. Y gracias a esa pregunta las cosas se aclararon.. Pero en ese juicio no se habló casi nada de Jalics, sino de otros casos de personas que habían pedido ayuda", reveló Francisco.El Papa reveló además que "como Papa"; volvió a ver en Roma "a dos de los jueces". "Uno de ellos junto a un grupo de argentinos. No lo había reconocido, pero tenía la impresión de haberlo visto. Lo miraba y lo miraba, y me decía: a este lo conozco.. Lo volví a ver una vez más, y se presentó", relató."Le dije: merezco ser castigado cien veces, pero no por ese motivo. Le dije que estuviera en paz con esta historia. Sí, merezco ser juzgado por mis pecados, pero sobre este punto quiero ser claro. Vino también otro de los tres jueces, y me dijo claramente que", reveló el Papa en la charla.