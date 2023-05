Larreta pide que la Justicia investigue el atentado contra la Vicepresidenta

Larreta pide que la Justicia investigue el atentado contra Cristina Fernández.

Ivana Bohdziewicz declaró que el borrado de información de su celular se produjo en oficinas de Patricia Bullrich.

“En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner… https://t.co/i8kvzPWDLY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 8, 2023

La Vicepresidenta denunció que no se investiga el intento de magnicidio.

El jefe de Gobierno porteño,, pidió este martes quey sin teorías conspirativas" la planificación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que una secretaria del diputado nacional Gerardo Milman declarara que fue obligada a borrar el contenido de su celular en las oficinas de la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich.“Que investigue la justicia a fondo, pero no entremos en teorías conspirativas y en acusaciones sobre echarle la culpa al otro", señaló Larreta al presentar un nuevo sistema de cobro de peaje en la autopista Presidente Arturo Umberto Illia.días atrás ante la Justicia que else produjo, y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio legislador cuyo apellido da nombre a una de las pistas que se investigan en la causa del intento de homicidio de la Vicepresidenta.Bohdziewicz es una de las excolaboradoras de Milman en el Congreso, quien aparentemente fue despedida a principios de este año, y acompañaba al legislador el 30 de agosto pasado (dos días antes del intento de magnicidio) en el bar Casablanca cuando un testigo de la causa le escuchó decir -según declaró luego en el expediente- “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.Este lunes, Cristina Kirchner se hizo eco de declaraciones del diputado brasileño Alencar Santana, que recogió Página 12, que se sorprendió por el hecho de que la titular de un partido de oposición (por Bullrich) sea "sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave" en la causa por el intento de magnicidio a la Vicepresidenta.en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner", dijo el diputado brasileño en un tuit que luego fue replicado por la vicepresidenta argentinaEn el posteo, el diputado brasileño continúa: "La testigo, asistente de un diputado (por Gerardo Milman) en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”.La Vicepresidenta dijo respecto al posteo del diputado brasileño: "Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de @pagina12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman.Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre".Por su parte, el presidente Alberto Fernández calificó como “algo imperdonable en términos institucionales” el hecho denunciado por la colaboradora de Milman.“Cuando leo en los diarios que en el despacho de una diputada (por Patricia Bullrich) se borraban los teléfonos de un empleada para que no queden registros después del atentado a la vicepresidenta... Eso, en términos institucionales, es de una gravedad significativa”, dijo Alberto Fernández al respecto al visitar ayer la provincia de La Rioja.Bohdziewicz había adelantado días atrás ante la Justicia la intención de ampliar su declaración testimonial y le habían fijado fecha para el 10 de mayo, pero el viernes se presentó de manera espontánea en los tribunales federales de Comodoro Py acompañada de un abogado “manifestando su intención de prestar declaración testimonial en el día de hoy, en virtud de haber recibido presiones”Télam pudo reconstruir de fuentes seguras que la exsecretaria de Milman se presentó para contar que el borrado del contenido de su celular lo hizo “un perito” presuntamente facilitado por Milman en oficinas que atribuyó a Bullrich.