Denuncian que el gobierno porteño cerró la carrera de Protocolo y Ceremonial

La explicación oficial

Docentes del Instituto de Formación Técnica Superior N° 12 que dictan la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial denunciaron el cierre de esa carrera por decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que hay "un montón de alumnos todos los años" y dictan clase más de 40 profesores."Supuestamente ellos se enfocaban en otro tipo de carrera. Nunca nos vinieron a hablar a decirnos por qué nos cerraban la carrera. Si es por alumnos no, porque no nos faltan alumnos, tenemos un montón todos los años", dijo Adriana Socastro, docente de la cátedra de ceremonial 1 y 2 del instituto, ubicado en la avenida Belgrano 637, en el barrio porteño de Monserrat.para denunciar el cierre de la carrera que dura tres años y donde, según informó Socastro, brindan clases 41 docentes de la tecnicatura y la especialización que tiene una extensión de seis meses más."Nos dejan sin trabajo. Muchos tenemos otros trabajo porque si no no podemos vivir. Pero hay otros que no y viven de esto", dijo la docente.Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron a Télam que la decisión de discontinuar la tecnicatura es "fomentar la formación continua y de calidad de las personas siempre alineada al desarrollo socioeconómico de la Ciudad y a las demandas del mundo laboral"., indicó la carteta educativa."Tenemos un par de años para dar las clases y terminar. A los alumnos los estamos apurando a que terminen ya algunos están muy nerviosos por ese tema. Los docentes quedamos a disponibilidad", dijo Socastro.También dijo que "según la ministra Soledad Acuña con un curso ya estaría suficiente", pero advirtió que "no sabe evidentemente cómo es la carrera"."Nosotros tenemos derecho, derecho internacional, inglés, francés, todos los ceremoniales, las prácticas profesionales, relaciones públicas, heráldica, historia del arte, historia de la cultura, oratoria, entre otras", espetó.