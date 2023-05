Kreplak defendió el plan que apunta a fortalecer las residencias médicas en Buenos Aires

"La provincia está tomando el toro por las astas". / Foto: Prensa

La gripe y el dengue

El ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, aseguró que es necesario "recuperar el modelo de atención que tiene que ver con el cuidado y el seguimiento a largo plazo", y elogió el plan para incentivar y fortalecer las residencias en seis especialidades médicas, anunciado ayer por el gobernador Axel Kicillof."El problema principal que hay en el sistema de salud es la falta de algunos profesionales médicos, esto en algunos puntos del interior es gravísimo, pero está pasando en las grandes ciudades, están faltando pediatras, médicos generales, clínicos, neonatólogos, terapistas y también psiquiatras especialmente infanto-juveniles", dijo Kreplak en diálogo con Radio 10.Agregó, además que, "los jóvenes que tienen que empezar una residencia, muchos no eligen hacerla o eligen otras especialidades que ganan más plata en el sector privado".Por eso, el ministro explicó que se decidió una política que "tendrá impacto a mediano y largo plazo pero que empiezan a cambiar las cosas a partir de hoy es que es un incentivo económico, pagarle más a estas especialidades".Se trata del, presentado en La Plata por el mandatario bonaerense y el ministro de Salud provincial, que busca incentivar y fortalecer las residencias en esas seis especialidades médicas.Las medidas incluyen un plus salarial de un 15% sobre el salario R1 para quienes elijan las especialidades priorizadas; título de especialista universitario financiado por el Ministerio de Salud para quienes finalicen sus residencias; garantía del ingreso a planta una vez finalizada la residencia; cupos protegidos para becas de investigación Julieta Lanteri; formación innovada con equipos de simulación; dedicación exclusiva (pase a 36 o 48 horas con bloqueo de título); acceso a beneficios del Banco Provincia; y un incremento de los honorarios que abona IOMA a las especialidades de medicina general, clínica y pediatría del 30% en la consulta., ayer estuvimos junto con el IOMA pero también con obras sociales nacionales, prepagas, sociedades científicas, las universidades, el PAMI, porque también el sector privado va a pagar más la consulta a estas especialidades", dijo.Para Kreplak, quienes se abocaron a esas áreas "hoy son los que menos ganan y queremos que ganen más, aquellos que están en la residencia o los que hacían estas tareas y dejaron porque no ganaban lo suficiente, y dejaron, queremos que vuelvan a estas tareas"."El modelo de atención es muy importante, si no tenemos los médicos generales solo hay que acudir a los especialistas, falta le medico de cabecera, queremos recuperar el modelo de atención que tiene que ver con el cuidado y el seguimiento a largo plazo", subrayó.Consideró importante"Es una política estructural que esperemos que empiece a revertir un sistema que lleva más de 20 años de caída en al menos estos profesionales", aseguró.Para el titular de la cartera sanitaria bonaerense, en la Provincia se está "tomando el toro por las astas," ya que es una medida "que si sale bien se verán el impacto en cinco o 10 años pero tenemos que recuperar un sistema de salud que es uno de los grandes fuertes de la Argentina, que es e derecho a la salud para todos".Al ser consultado por la situación del dengue, Kreplak dijo que "estamos transitando la cuarta semana de descenso", y lo relacionó a las bajas temperaturas."Esta epidemia no tuvo el eje en la provincia. Si bien fue la epidemia más grande de dengue que hubo en nuestro país, en la provincia tuvo menos de la mitad del impacto que la de 2019 y 2020, fue una crisis pero no tanto en la provincia de Buenos Aires", comentó.Por último,, ya que alertó que "no se están cumpliendo las expectativas de la campaña de vacunación"."Pedimos que se acerquen a cualquier hospital o vacunatorio, porque ya esta circulando entre nosotros", advirtió.