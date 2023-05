Unidad Piquetera marcha hacia el Ministerio de Desarrollo Social

Los referentes de Unidad Piquetera piden ser recibidos por la ministra Tolosa Paz. Foto Victoria Gesualdi.

Belliboni dijo que resolverán en el lugar si acampan durante toda la noche. Foto Camila Godoy.

Organizaciones agrupadas enmarcharán este martes desde las 14de la Nación, en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires, para protestar contra el "ajuste a comedores y para ser recibidos por autoridades" y no descartan pernoctar frente a esa cartera.Según informó a Télam el líder de Unidad Piquetera (UP),esa organización viene solicitando reuniones con la ministra Victoria Tolosa Paz o con otras autoridades del ministerio "desde hace tres meses"., manifestó que, durante la movilización, y enfatizó que la medida de fuerza se retoma porque los pedidos de reunión "no fueron respondidos".Los manifestantes concentrarán desde las 14 en Independencia y 9 de Julio para marchar luego hacia Desarrollo Social bajo el lema "El hambre no se aguanta más, basta de ajuste a comedores".