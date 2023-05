Declaran los padres de las víctimas en el juicio por la "Masacre de Monte"

El auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado. Foto: archivo.

El 20 de mayo de 2019

Los padres de las cuatro víctimas fatales de la denominada "Masacre de Monte", en la que cuatro jóvenesa los tiros y un choque en mayo del 2019 en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, declararán durante el juicio por jurados al que son sometidos cuatro policías bonaerenses.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Susana Ríos, Juan Carlos Sansone, Gladys Ruizdía, Blanca Suárez y Yanina Zarzoso declararán a partir de las 10 durante la segunda audiencia del debate que se desarrolla en los tribunales platenses ubicados sobre la calle 8 entre 56 y 57.Todos ellos son los padres de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), quienes murieron tras chocar contra el acoplado de un camión mientras dos patrulleros perseguían a los tiros el Fiat 147 en el que viajaban.Los voceros judiciales indicaron que, y cerrará la jornada Yanina Zarzoso, madre de Camila.Tras declarar, los padres de los chicos fallecidos podrán presenciar el restante de las audiencias ya que están constituidos bajo la figura de particular damnificado.Durante lunes,que conformaron el jurado popular (12 titulares y 6 suplentes) y que tiene como imputados a al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.Dentro de 10 días, la docena de jurados elegida deberá definir si los imputados son culpables o no de haber cometido el delito de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público".Luego de la elección de los jurados, se dieron los lineamientos iniciales de las partes, que fueron presenciados por Rocío Quagliarello (17), quien tenía 13 años al momento del hecho y fue la única de los cinco amigos que sobrevivió a los balazos, la persecución y el choque.Los alegatos de apertura fueron inaugurados por el fiscal de la causa,que actuaron de manera "inmotivada" y afirmó que las víctimas, "al verse rodeadas", vivieron momentos de "terror, angustia y miedo", por lo que le solicitó al jurado popular que "emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia".A continuación de Sibuet, tomó la palabra abogada Bárbara Juárez representando al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que se presentó como querellante institucional en el juicio, quien describió que la muerte de los cuatro chicos se dio "en medio de una lluvia de balas" e indicó que los cuatro agentes imputados "deshonraron a la institución policial".Por parte de la querella, también expusieron Ricardo Minoli, tío y representante legal de Rocío Quagliarello; la abogada particular de las familias Domínguez y Suárez, Dora Bernardez; y Margarita Jarque, de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y patrocinante de los familiares de Danilo y Camila.En sentido contrario, expuso la defensa de los policías Monreal, Ibañez y García, encabezada por el abogado Guillermo Baqué, endilgó la responsabilidad de los hechos a Aníbal Suárez, a quien se acusó de manejar en estado de ebriedad, de huir de la policía tras conducir en zigzag, a la vez que manifestó que ese joven "también emborrachó a los adolescentes".Finalmente, cerró la jornada el representante de Leonardo Ecilape, Marcelo Di Siervi que, al igual que Baqué, justificó el accionar policial.La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos pertenecientes a la comisaría de esa ciudad bonaerense, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.El día del hecho, los cinco chicos escuchaban música cuando oficiales de la policía bonaerense comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.A raíz de ello, e