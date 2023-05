Diputados albergó una capacitación docente en discapacidad, que tiene proyecto de ley

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Diputados nacionales, representantes de organizaciones, activistas, docentes, especialistas y personas con discapacidad participaron este lunes, en la Cámara baja, deLa Jornada tuvo como objetivo dar a conocer la mirada de protagonistas y profesionales vinculados a la temática y comprometidos para que este proyecto sea ley, según surgió del debate.En la presentación de la jornada, Carrizo dijo que es fundamental "actualizar las normas en la materia, porque la forma en que el Estado mira, es la forma en que el Estado cuida"., agregó.En ese sentido, precisó: "La ley que ratifico la Convención de los Derechos del Niño es muy importante, ya que de 78 artículos sólo tres hablan de discapacidad, e incluso habla de personas con capacidades diferente"."Necesitamos poner a punto la normativa, no solo dispositivos y practicas; porque personas con discapacidad no es lo mismo que niños con discapacidad, porque no es lo mismo educación en general que educación universal, ya que esta última da una mirada mas integral".La diputada radical evolucionista también celebró: "Hablé con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y tenemos 118 adhesiones, por lo que es muy importante para que podamos avanzar en el tema"."Además de la comisión de Discapacidad, el proyecto tiene giro a la de Educación, y la de Presupuesto, por eso ya pedimos un informe a la Oficina de Presupuesto para ver de cuanto seria la inversión para llevar adelante el proyecto", agregó.Por su parte, la actriz Inés Estévez, referente en la visibilización del tema, expresó: "La discapacidad es tanta y tan variada que esta normativa es algo que tendrá que estar permanentemente buscando actualizarse".", aclaró en relación al texto del proyecto.Agregó que "los docentes también se asustaron cuando creyeron que se trataba de una especialización en discapacidad. No es eso, solo se trata de aportarles pequeños recursos para que el niño, que por su funcionalidad debe ir a una escuela común, no se sienta ignorado, incomprendido o eyectado"."La capacitación docente en discapacidad es solo un punto de partida. No se trata de retirar apoyos, se trata de dotar al docente de recursos. Debemos llegar a esta transformación con paciencia, debemos dejar de hablar de inclusión y hablar de convivencia", resumió.Por último, lamentó: "Todo eso hace que tarde o temprano el niño entienda que lo que se cuestiona es su identidad".Romina Nuñez, de Derecho Inclusivo, expuso: "Ian Lesacno, niño con Trastorno de Espectro Autista, dio su testimonio personal: "A los tres años empecé el jardín con diagnóstico de TEA, decían que era un peligro. Hoy, con 10, tengo profesores amigables que creen que hay diferentes formas de aprender, con mucha empatía. Necesitamos una sociedad más amigable, todos tenemos el derecho a ser felices".A su turno, Ana Laura D'Angelo, docente, especialista en la materia, remarcó: "Las maestras tienen que aprender a ser dispositivos de inclusión para abordar a todos los alumnos desde la diversidad. La capacitación debe ser obligatoria para que esto se cumpla y exista una educación de calidad."Fernando Zizzias, presidente en Grupo de Establecimientos de Educación Especial de Buenos Aires, dijo que "las escuelas de educación especial siempre estuvieron invisibilizadas. Lo que no se nombra no existe, y esto es muy grave, por eso es excelente esta iniciativa; y hoy las capacitaciones están concentradas en aquellas profesoras que trabajan en educación especial."Eduardo Sotelo, profesor que trabaja con niños y adolescentes con condiciones del espectro autista desde hace más de una década, enfatizó: "Por su parte, el psicólogo Matías Cadaveira puso de relieve que "el docente no es el culpable de un sistema que quedó obsoleto", propuso "ver al docente como un agente transformador, un mediador educativo para garantizar educación de calidad a todos los estudiantes" y marcó que "el derecho ya está garantizado para todos los niños"El proyecto elaborado por Carrizo propone brindar un trato adecuado y no discriminatorio a estudiantes con discapacidad y/o dificultades de aprendizaje y promover la capacitación docente obligatoria, permanente y actualizada que brinde herramientas necesarias para la inclusión dentro de las instituciones educativas.También apunta a, garantizando, además la accesibilidad en condiciones de seguridad y autonomía.