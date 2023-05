Hacer visible lo invisible, la consigna de la mesa sobre archivos recuperados

Archivos recuperados: cómo reconstruimos la memoria a 40 años de la democracia VER VIDEO

Télam recupera el archivo fotográfico y de video en un centro de documentación abierto Desde 2019, la agencia nacional de noticias Télam se propuso recuperar el archivo fotográfico con distintos hallazgos documentales y periodísticos, tarea que también incluye el material de video, con lo cual se completará este año un centro de documentación abierto, que estará disponible en una de sus sedes.



El trabajo terminará de completarse este año para quedar guardado en "Casa Defensa", una de las sedes de la agencia, ubicada en pleno casco histórico porteño, en un centro de documentación abierto y disponible para quien quiera consultarlo.



Todo ese material se está digitalizando enteramente para que se pueda acceder al mismo online. Es un proceso integral, que empieza por el archivo fotográfico, de mayor visibilidad, pero abarca mucho más.



"Ahora se trabaja para que el acceso sea más eficiente. Tenemos una base de datos para entrar a ver las fotos, que en muchas casos son de buena calidad", contó Luis Ramírez Dávila, jefe del archivo fotográfico de Télam.



Desde 2015 a octubre de 2022 (con la interrupción de 2016 a 2019) se digitalizaron más de un millón de fotografías, en un proceso de relevamiento y diagnóstico que logró recobrar, ordenar y poner a disposición todo este acervo. La meta es completar el millón y medio de digitalizaciones en 2023.



El proceso de digitalización empezó en abril de 2015 y se llegó a completar en un 60% hasta el año 2016.



Con la gestión de Juntos por el Cambio, la tarea fue interrumpida como parte de un intento de vaciamiento de Télam, que se produjo hasta 2019.



En ese etapa, las gerencias ordenaron eliminar gran parte de los registros que ahora se vuelven a recuperar como parte de una puesta en valor.

Los oradores de la mesa "que se realizó este lunes en el marco de la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, coincidieron en que la tarea principal es "hacer visible lo invisible", al tiempo que una suerte de muestra fotográfica en vivo se iba desarrollando sobre la pared del stand que albergó la actividad.La Fototeca ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) y Télam compartieron en la charla las experiencias de recuperación y puesta en valor de archivos periodísticos, con la presencia de Ezequiel Torres, fotógrafo, miembro de ARGRA y del Archivo Nacional de la Memoria, Luis Ramírez Dávila, jefe del archivo fotográfico de Télam, y la fotógrafa de la agencia nacional de noticias Analía Garelli, como moderadora.Tanto Ramírez Dávila como Torres, subrayaron el valor de la conservación de documentos y materiales de imágenes icónicas de la historia.", sostuvo Ramírez Dávila, quien nació en La Paz, Bolivia, en 1962 y trabaja en la agencia de bandera desde 1986.Torres no sólo subrayó la importancia de guardar los registros fotográficos, sino que también señaló la importancia del Estado para poder cumplir ese objetivo que es de toda la ciudadanía."Nos debemos una política de archivo que no tenemos y que no dependa de gobiernos de turno. Hace falta una ley de archivos y patrimonios", dijo Torres en la charla moderada por Garelli, que también se transmitió de manera online desde la página de la agencia nacional de noticias.Durante la charla, los expositores también destacaron que se lleve adelante un diálogo para compartir experiencias de recuperación como las que viene haciendo Télam con las muestras como "Pañuelos de la Memoria" y "Las fotos recuperadas de Malvinas", dos trabajos en los que se reivindica la centralidad en las imágenes y se pone a libre disposición distinto material que nunca había sido publicado.En. "No era un abrazo como intentaron mostrar, sino que era el empujón de una madre a un militar mientras reclamaba por su hijo", contó Ramírez Dávila, quien también destacó que se pudo lograr porque el reportero se llevó negativos a su casa.Con precisión, Garelli agregó que "si bien hoy han crecido las fake news, existen hace mucho tiempo" como para comprender el valor de "Pañuelos de la Memoria", muestra de Télam que documenta distintos momentos protagonizados entre 1981 y 2019 en sus marchas por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.A medida que iban pasando las emblemáticas imágenes sobre la pared del stand, detrás de los oradores, el público detenía su marcha por la Feria y las fotos de la dictadura, el juicio a las juntas o Malvinas capturaban su atención.sostuvo Ramírez Davila.En tanto, Torres también rescató el trabajo que, señaló quien coordina esa área de la Asociación de Reporteros desde 2009.Para reflejar la importancia de la conservación, Dávila dio cuenta de una foto de Jorge Sánchez en la que se ve a un combatiente de la Guerra de Malvinas."El muchacho que está leyendo el diario se llama Saúl. Gracias a esa foto su familia supo que estaba vivo y el año pasado nos lo volvieron a contar al abrir el archivo de Malvinas", dijo el jefe del archivo en Télam.En la misma dimensión, Torres resaltó el trabajo que se realizó cuando se comenzó a juzgar a los genocidas de la última dictadura. "La memoria del Juicio a las Juntas la tenemos gracias a las fotos de esa época y las cámaras de en ese entonces de Canal 7", repasó en la charla, que se desarrolló durante casi una hora.En tono didáctico, Ramírez Davila también relató una imagen de su experiencia en la agencia para poner sobre la mesa algunos de los procesos de transformación que atravesaron a la propia tarea como reporteros gráficos: "En 1992, el material de archivo estaba en cajas de cartón todas rotas y en el baño de hombres".A la vez, Torres compartió una situación en la que viene pensando hace tiempo. "El debate de hoy es si hay que guardar absolutamente todo lo que se produce en esta era digital en la que estamos. Va a ser muy difícil que eso suceda y es muy probable que todas las imágenes se terminen olvidando o perdiendo. Es toda una paradoja para quienes nos dedicamos a esto", dijo, y dejó la pregunta abierta, para seguir reflexionando.La charla, que forma parte del ciclo de diálogos que desarrolla Télam, estuvo ineludiblemente atravesada por el fallecimiento de Luciana Granovsky, joven fotógrafa de Télam que murió el último sábado "Esta mesa se la dedicamos a ella", dijo Garelli en el comienzo de una exposición que puso en foco a la memoria.