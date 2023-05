Tolosa Paz anunció financiamiento de $246 millones para construir un espacio de infancias

Foto: Eva Cabrera

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes que serán destinados 246 millones de pesos para la construcción de un espacio de infancias en la, con el objetivo de fomentar la inclusión de mujeres en el mundo laboral y promover su formación.Además, desde la localidad bonaerense de Berisso, Tolosa Paz destacó el papel de la universidad en el desarrollo regional y la importancia de la formación en oficios y tecnicaturas para el programa Potenciar Trabajo., aseveró Tolosa Paz a Télam.Indicó que de esta forma se logrará "un espacio de primera infancia del primer nivel que va a permitir que 120 chicos y chicas, hijos de los trabajadores de la Universidad, puedan tener un espacio de infancia desde los 45 días hasta los 4 años".Tolosa Paz, acompañada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, sostuvo que"¿Por qué?", se preguntó: ", explicó.Remarcó que "todas las universidades del conurbano vienen pidiendo y sosteniendo que necesitamos abrir espacios de infancia para que las mujeres se formen, para que los padres también se formen, pero claramente tiene una impronta muy clara en estos espacios que buscamos la inclusión de la mujer y cuando una mujer no tiene dónde dejar a los chicos claramente se les restringe las posibilidades de incorporarse al mundo del trabajo y el mundo de la formación así que estamos dando un gran paso", acotó.Luego la ministra hizo un llamado a poner fin a la violencia política en Argentina y postuló que un debate "sobre las ideas y no por el hecho de que la funcionaria sea mujer".r. Y eso creo que es un enorme ejemplo para las miles de mujeres en la Argentina que queremos que abracen la política y no que se alejen", remarcó.Tolosa Paz encabezó la firma del convenio para la construcción de un Espacio de Primera Infancia (EPI), en el predio de la Secretaría de Políticas Sociales de la Universidad de La Plata, ubicado en la calle 60 y 131 de la localidad de Berisso.El nuevo EPI de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que albergará a 120 niños y niñas de entre 45 días y 4 años de trabajadores no docentes y estudiantes de la Casa de Altos Estudios, tiene un monto total de inversión de $246.200.000,00.También se firmó un acta acuerdo entre la de Escuela Universitaria de Oficios (EUO) -que funciona en el lugar- y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para desarrollar en conjunto actividades formativas.Se tratará de la certificación de competencias laborales y de inserción laboral de titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, "con el objetivo de incorporar a sectores vulnerables a la formación y mejora de su empleabilidad", se explicó.Estuvieron presentes también el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, el vicedecano de Área Académica de la UNLP, Fernando Tauber, y otras autoridades ministeriales y universitarias.