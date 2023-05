Tras agotar un River, Roger Waters pone en venta un segundo show para el 22 de noviembre

Roger Waters preparado para llenar El Monumental de Núñez.

El artista británicoagotó localidades para su concierto despedida del martes 21 en el estadio de River y ya se anunció una segunda función para el miércoles 22 cuyas ubicaciones saldrán a la venta este martes..Con la función que tendrá localidades en venta desde las 10 del martes 9 a través de Allaccess.com.ar, el exPink Floyd concretará el 13° River en sus visitas a Argentina para ubicarse queda como el artista con más presentaciones en el emblemático estadio.En el tourcon el que pone punto final a su imponente trayectoria artística, el autor, cantante, guitarrista, bajista y pianista está acompañado poren guitarra y voz,en guitarra y voz,en teclados, guitarra y voz,en bajo y voz,en teclados,en batería,en voz ycon el saxo.Al frente de ese elenco,de los álbumes "The Wall", "Dark Side of the Moon", "Animals" y "Wish You Were Here", en una retrospectiva que alcanza a su presente con repertorio del más reciente "The Bar" (2022).