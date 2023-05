Ordenan medidas de protección para la intendenta de Salta por una amenaza de muerte

Bettina Romero, la intendenta de Salta capital.

Un fiscal penal ordenó este lunes una serie de medidas de protección para la intendenta de Salta,, por una amenaza de muerte que recibió de parte de un empresario, quien aseguró que le pegaría un tiro en la cabeza a la funcionaria si no autorizaba el pago de una obra.El Ministerio Público Fiscal de Salta informó este lunes que el fiscal penalintervino de manera inmediata tras recibir una denuncia por amenaza de muerte contra la intendenta.La denuncia, por parte de una persona que se identificó como secretaria de la Intendencia de la Municipalidad de Salta y quien recibió la amenaza., cuando un empresario se presentó en la oficina de la secretaria exigiendo el pago de una obra de pavimentación realizada por su empresa durante la gestión anterior.Según el empresario, la obra no fue abonada en su totalidad y el municipio debía pagar lo que consideraba que se le debía.La denunciante detalló que el empresario le dijo que, si Romero no autorizaba el pago, le pegaría un tiro en la cabeza. Además, según la declaración de la secretaria, el hombre aseguró también que le dispararía a la intendenta si la salud de su esposa empeoraba.Ante la gravedad de la denuncia, Jovanovics ordenó medidas de protección, incluyendo la prohibición de acercamiento del denunciado a la intendenta o a la Intendencia, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.También solicitó custodia policial para Romero y citó a la secretaria de la intendenta a prestar declaración testimonial.