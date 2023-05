El "Beto" Alonso aseguró que el superclásico fue un "monólogo" de River

El Beto Alonso, uno de los máximos ídolos de River.

Norberto "Beto" Alonso, uno de los máximos ídolos de River Plate, aseguró este lunes que el equipo de Martín Demichelis fue un justo ganador del superclásico ya que fue "el único" que intentó jugar, a diferencia de Boca Juniors que "no pasó la mitad de cancha".De alguna manera tenía que llegar el gol", expresó Alonso en diálogo con Télam Radio el día después de la gran victoria del "Millonario" en el superclásico de la fecha 15 de la Liga Profesional.. Si no viniste a proponer nada, es probable que pierdas el partido", analizó el "Beto".", agregó sobre el planteo del equipo visitante en el estadio Monumental.El líder del campeonato se impuso en un clásico caliente con un gol del colombiano Miguel Borja tras un polémico penal sobre la hora cobrado por Darío Herrera."Desde donde estaba yo no se vio muy bien pero tanto rompieron con el tema del árbitro que él lo vio y lo cobró muy seguro", señaló sobre la decisión del juez neuquino.Sobre los bochornosos incidentes que se produjeron después del gol, Alonso dijo que la actitud de Agustín Palavecino es "justificable" y que en un "partido caliente se puede esperar cualquier cosa".y lo consideró como el máximo candidato al título."Es un técnico que conoce la institución. Lo veo capaz de ganar uno o más títulos", presagió.y lo calificó como un "jugador de Selección"."Me gusta mucho. Scaloni lo tendría que seguir porque es un jugador que se puso la camiseta de River y enseguida mostró carácter y temperamento. Sabe con la pelota, marca, juega y va al ataque con buenos centros. Es muy completo", concluyó.