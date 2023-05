Las últimas palabras de Bazán: “Ni una menos y que tampoco haya gente inocente presa”

Los dos acusados: Villalba y Bazán.

Las palabras de Bazán

la víctima, Anahí Benítez.

Villalba y la mamá de Anahí

La mamá de Anahí aseguró que no se siente representada por el Estado.

Los dos juicios

El primer juicio que condenó a Marcos Bazán fue anulado.

Marcos Bazán, uno de los dos acusados por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue hallada asesinada y violada en 2017 en la reserva Santa Catalina, de Lomas de Zamora,al pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto de este segundo juicio por el caso, que se conocerá el 16 de mayo.El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora también aceptó escuchar las últimas palabras de, la madre de la víctima, quienLa última jornada de este segundo debate por el caso se transmitió por el canal de Youtube de la Suprema Corte bonaerense y comenzó pasadas las 11.30 con las réplicas de cada una de las partes a los planteos y peticiones que hicieron durante los alegatos.Al término de la exposición de cada una de las partes, los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, le dieron la oportunidad de hablar a los dos imputados.Bazán se paró para hablar, pero los jueces le dijeron que lo hiciera sentado, junto a sus abogados, por lo que desde allí, tomó el micrófono y dijo: “En primer lugar, lamento lo que le haya pasado a Anahí, lamento lo que le pasó a la familia, han perdido a su hija. Yo lamento de verdad lo que le pasó”., al afirmar: “En mi casa no estuvo Anahí, no conozco a Villalba, no conozco a los compañeros de ella”.No solamente ‘ni una menos’, sino que tampoco haya gente inocente presa por delitos que lo acusan y no cometió”, agregó.A su turnoy solo le pidió a los jueces, volver a su lugar de detención.Cuando le preguntaron si quería decir algo, respondió: "No, nada. Yo quería pedirles si me pueden reintegrar a la Unidad 34", en referencia a la cárcel especializada en pacientes psiquiátricos ubicada en Melchor Romero.Los jueces estaban a punto de cerrar la audiencia cuando el abogado Guillermo Bernard Krizan, quien representa como particular damnificada a la mamá de Anahí, le pidió al TOC 7 que también le permitieran a Pérez Vilor dirigirles unas últimas palabras, algo que en lo formal está previsto solo para los imputados.Tras deliberar, los jueces lo aceptaron y la mamá de Anahí criticó a todos y pidió la máxima pena para los dos acusados., o nada representada por el Estado en este juicio", dijo en clara alusión a la postura asumida por la fiscal Marisa Monti, que en su alegato solo pidió prisión perpetua para Villalba - el imputado comprometido por un estudio de ADN-, pero que reclamó la absolución de Bazán."Toda la prueba está en la causa., no puede ser que indiquen que una persona no estuvo allí", señaló sobre los supuestos indicios que, según su postura, incriminan a Bazán."Quería agregar por último que no estoy de acuerdo ni con la absolución que dijo la fiscal ni siquiera con la participación secundaria que dijo mi defensor", afirmó cuestionando incluso lo planteado por su abogado en el alegato., concluyó Pérez.Los jueces Mazzini, Márquez y Ramilo anunciaron que darán a conocer el veredicto y la eventual sentencia, el 16 de este mes, a las 12.En el primer juicio realizado en 2020mientras queSin embargo, en diciembre de 2021 el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la sentencia y ordenó la realización un nuevo juicio oral, que comenzó el 1 de marzo último ante el mismo TOC 7 de Lomas de Zamora, aunque conformado por otros jueces.En su alegato del 14 de abril último, la fiscal Monti solo pidió perpetua para Villalba (46), a quien consideró culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada", "robo", "homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio)", y de "abuso sexual agravado por acceso carnal", en perjuicio de Anahí Benítez (16).y ligó su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula, cuyo peritaje -concluía que Anahí había estado en la casa del acusado y que él estuvo en el sitio donde el cadáver de la adolescente fue hallado enterrado-, fue cuestionado por la falta de "rigor científico".El abogado Bernard Krizan, representante de la madre de la víctima, coincidió con la fiscal en pedir prisión perpetua para Villalba, pero respecto de Bazán solicitó 14 años de prisión al considerarlo "partícipe secundario" de los delitos endilgados al otro acusado y, alternativamente, requirió 5 años y 6 meses por el "encubrimiento agravado" de los mismos.Los abogados Manuel Garrido -quien es titular de la organización de derechos humanos Innocence Project-, y Camila Calvo pidieron que Bazán sea considerado inocente en el segundo juicio por el caso.Roberto Fernández, defensor oficial de Villalba, el otro imputado por el crimen cuyo ADN coincidió con el del semen hallado en el cuerpo de la víctima y en su momento fue detenido luego de que le entregó el teléfono celular Samsung de Anahí a su hijo, solicitó que, en caso de encontrarlo coautor del homicidio, la pena no supere los 15 años de prisión por considerar que tiene una "inimputabilidad disminuida" al padecer "esquizofrenia, una enfermedad degenerativa".