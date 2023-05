"Es una tristeza que no nos vamos a sacar nunca", dijo la madre de la única sobreviviente

Foto: Eva Cabrera

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, junto a los familiares de las víctimas de la Masacre de Monte. Foto: Eva Cabrera

La madre de Rocío Quagliarello (17), la única sobreviviente de la denominada "Masacre de Monte", contó que su hija "no es la misma desde que mataron a sus amigos", que el hecho fue "un antes y un después" en su vida y admitió estar "muy nerviosa" ante el inicio del debate que se lleva adelante desde este lunes en los Tribunales de La Plata."Es un antes y un después en la vida de Rocío. Esto la marcó para toda la vida. No es la misma desde que mataron a sus amigos. Desde esa noche es una tristeza que no nos vamos a sacar nunca", expresó con angustia Loana Sanguinetti junto a su hija, en una entrevista con Télam realizada frente a los tribunales platenses, ubicados sobre la calle 8, entre 56 y 57, donde tras la selección de los jurados populares se dio inicio al debate que tiene como acusados de homicidio a los cuatro policías bonaerenses En ese lugar, Loana afirmó sentir "lo mismo que aquella madrugada" en la que Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22) y Danilo Sansone (13) murieron tras chocar contra el acoplado de un camión en el marco de una persecución policial que la justicia determinó que no tenía motivos., describió la mujer, que dijo que presenciará las 10 jornadas del juicio.Por su parte, Yanina Zarzoso, mamá de Camila, una de los cuatro chicos que fallecieron aquella noche opinó que"Es lo que venimos esperando hace cuatro años. Merecen perpetua. Nadie va a devolverme la vida de Camila", afirmó Yanina a esta agencia, a la que precisó que mañana prestará declaración en el debate junto a los padres de Gonzalo Domínguez, Aníbal Suárez y Danilo Sansone, por lo que no podrá presenciar las audiencias hasta testimoniar."Es muy difícil para mí porque es revivir todo de nuevo y remueve el dolor. Ahora me siento muy mal, me cuesta afrontar este momento" confesó.Por otro lado, el papá de Danilo dijo que quiere que los cuatro uniformados imputados le digan "por qué hicieron lo que hicieron" y aseguró no tenerles miedo."Hasta el día de hoy no sabemos por qué los empezaron a perseguir, me gustaría preguntarles, jamás nos dijeron nada", afirmó Juan Carlos Sansone en declaraciones a la prensa."No les tememos porque a ellos nunca les hicimos nada. En cambio, ellos nos hicieron un daño a nosotros", agregó Juan Carlos, quien contó que él y su familia llegan "muy cansados" y que tienen "una gran mochila atrás"."Lo único que queremos es justicia. Para Dani y para todos los otros chicos. No me salen mucho las palabras. No nos van a devolver más a nuestro hijo pero es un poquito de alivio para nosotros que haya justicia. Todo el pueblo y toda la Argentina quiere lo mismo", concluyó.Antes, también en la puerta de los tribunales, Susana Ríos, madre de Gonzalo Domínguez, otro de los adolescentes asesinados, pidió a la Justicia que tome "este caso como un asesinato de niños inocentes"."Yo necesito que la Justicia tome este caso como lo que es: un asesinato de niños inocentes. Y con alevosía, porque dispararon al auto. Un impacto de bala quedó alojado en el cuerpo de mi hijo", manifestó la mujer.Ríos afirmó que los cuatro policías imputados comenzaron a disparar al Fiat 147 en el que viajaba su hijo junto a Camila, Danilo, Aníbal y Rocío ya que "pensaron que los chicos los estaban filmando"."Siguieron a un 147 que iba muy despacio, paseando, durante dos kilómetros, disparando al menos doce veces. Evidentemente los chicos pasaron por un lugar adonde no sé qué estaba haciendo la Policía. Me imagino qué era...para mí ese fue el motivo", resaltó Ríos.A continuación, Susana agregó: "Cuando uno piensa una persecución piensa que iban a 100, pero no iban a 100. ¿Por qué con semejantes camionetas no pudieron parar un Fiat 147? Evidentemente son asesinos".A su lado, Blanca Suárez, mamá de Aníbal, contó que viajó desde la provincia de Misiones para presenciar el juicio por jurados: "Con mucho esfuerzo llegué hasta acá. Este día es el que esperábamos. Que llegue la justicia que Aníbal se merece. Que sea perpetua para los cuatro", finalizó.