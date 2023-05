Aumenta la luz para los usuarios de mayores ingresos

La medida se dispuso a través de las resoluciones 398/2023 y 399/2023, publicadas en el Boletín Oficial, con vigencia a partir del 1° de mayo.

r, con cobertura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un aumento que alcanzará principalmente a solo un tercio de los hogares, los de mayores ingresos., el resto lo tendrá si se excede del límite de los 400 kilovatios hora (kwh) mensuales., pero no habrá cambios para los beneficiarios de tarifa social y entidades de bien público.En tanto, el incremento fijado en normas publicadas este lunes, varía para los de ingresos medios según excedan o no el tope de consumo.Fuentes oficiales indicaron a Télam que los usuarios de Nivel 1 que pagarán el mayor incremento abarca aproximadamente al 35% de los usuarios del AMBA, mientras que los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) representan cerca del 45% del total y los de ingresos medios agrupados en el Nivel 3 el 20% restante.La medida se dispuso a través de las resoluciones 398/2023 y 399/2023, publicadas hoy en el Boletín Oficial, con vigencia a partir del 1° de mayo último, como complemento de la Resolución 323/2023, que había fijado los precios para el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) para el semestre mayo-octubre.La norma precisó que, para el segmento Residencial Nivel 1, el subsidio es cero, para el nivel 2 del 86% y para el nivel 3 es de 82% para consumos de hasta 400 kwh por mes y cero para los consumos que excedan ese tope.De esta manera,que los anteriores, en tanto para los del Nivel 3, la diferencia es variable según su consumo.Al respecto, la resolución detalló que "pagarían en promedio un 67% menos que los usuarios del nivel 1, siendo este porcentaje decreciente en la medida que aumentan los consumos hasta llegar al 10% promedio".Con los nuevos cuadros,La resolución del ENRE recordó que en las facturas se deberá incorporar "de manera destacada" en la sección que contiene la información al usuario la leyenda "Subsidio Estado Nacional".En el anexo tercero de ambas resoluciones se especifican los subsidios de cada nivel, según categoría y nivel de consumo.En el caso de Edesur, tomando como referencia a la tarifa R 1, el subsidio es de $ 2.072 por kwh para el Nivel 1; de $ 22.624 para el Nivel 2 y de $ 21.748 para el Nivel 3 en los consumos de hasta 400 kwh, aplicándose para el excedente el mismo valor que para el Nivel 1.que, al igual que en el caso anterior, tendrá el mismo valor que para los sectores de altos ingresos en los consumos que excedan los 400 kwh.De acuerdo con los parámetros fijados para la segmentación, para estar calificado como usuario de Nivel 1, entre otros requisitos, se debe contar con ingresos equivalentes a 3 veces y media la Canasta Básica Total (CBT) para una familia de cuatro integrantes.En base al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a marzo, esos ingresos son de $ 669.298,17.El martes 16 de mayo, se dará a conocer la CBT de abril y, si tuviera un incremento similar al 7,7% de inflación que hubo ese mes, el tope para el Nivel 1 se elevaría a más de $ 720.000.Por otra parte, el viernes 5 de mayo, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, había afirmado que"Hay un decreto que preveía una quita paulatina de subsidios y se logró estirar, pero trimestralmente la Secretaría de Energía establece los precios mayoristas de la electricidad y resolvió también que el segmento residencial nivel 1, personas que tienen registrados ingresos por más de tres y media canastas básicas, va a dejar de tener subsidios, al igual que los que no lo solicitaron", explicó Yanotti.El funcionario aclaró que "los que necesiten subsidios y tengan registros por debajo de las tres canastas básicas lo pueden solicitar".