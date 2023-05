Antimonárquicos seguirán protestando en cada aparición pública de Carlos III

Los antimonárquicos denunciaron un incremento en la represión y dijeron que seguirán protestando contra la monarquía / Foto: AFP.

Más poder a la policía y nuevos delitos El gobierno del Reino Unido propuso una serie de medidas en el Proyecto de Ley de Orden Público para reforzar los poderes de la policía en la gestión de las protestas consideradas perturbadoras y peligrosas.



Estas medidas incluyen la introducción de nuevos delitos penales de bloqueo e ir equipado para bloquear, el delito de obstrucción de grandes obras de transporte y de interferencia con la infraestructura nacional clave.



Además, se extenderán los poderes de detención y registro de la policía para buscar y confiscar objetos que puedan ser utilizados en la comisión de un delito relacionado con protestas.

El rey Carlos III, junto a la princesa Camila, en el centro de los repudios antimonárquicos / Foto: AFP.

Por el derecho a protestar

El alcalde de Londres hizo pública sus dudas sobre las detenciones y pidió que se alclare lo sucedido

El apoyo social a la monarquía se ve socavado por la acción de las agrupaciones que piden su abolición / Foto: AFP.

A pesar de los arrestos del sábado en Londres durante las manifestaciones antimonárquicas, el grupo Republic afirmó su intención decon un mensaje claro: "Carlos no es nuestro rey, es hora de abolir la monarquía".La policía realizó 52 arrestos por delitos y alteración contra el orden público y conspiración para causar molestias.Los arrestos durante la ceremonia de la coronación del monarca británico, sobre todo después de la entrada en vigencia el 3 de mayo de una nueva ley de orden público.El jefe del grupo Republic, Graham Smith, denunció que la disolución de la protesta antes de que comenzara fue un intento premeditado de "interrumpir y disminuir" su manifestación republicana y pisoteó sus derechos.Smith aseguró además que el grupo había estado en conversaciones con la policía.Durante una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, Smith comentó que su grupo había estado en estrechas, proporcionando detalles precisos sobre la ubicación de la protesta, la cantidad de pancartas, banderas y equipo de amplificación que se utilizaría.Sin embargo, indicó que a pesar de esta cooperación, la policía incautó el equipo de amplificación y amenazó con arrestar a los manifestantes si utilizaban megáfonos.El activista criticó los arrestos de los manifestantes, alegando que esto demostraba queA pesar de esto, afirmó que su grupo, Republic, seguirá protestando en cada aparición pública de Carlos III y del príncipe Guillermo, con un mensaje claro: "Carlos no es nuestro rey, es hora de abolir la monarquía"."Es notable que el rey Carlos no haya dicho nada sobre estos arrestos. En lugar de defender nuestra libertad y nuestros valores,mientras los ciudadanos están encerrados", agregó Smith.Sadiq Khan, el alcalde de Londres, dijo por su parte que algunos de los arrestos "plantean dudas" y pidió aclaraciones urgentes sobre las medidas tomadas durante la coronación.Adam Hug, líder laborista del consejo de la ciudad de Westminster, también ha solicitado respuestas adecuadas de la policía después de queEn medio de las críticas, un ministro defendió los arrestos, alegando que la policía actuó correctamente debido al contexto del evento en su conjunto.Lucy Frazer, la ministra de Cultura, dijo en una entrevista con la BBC que "estábamos en el escenario global" y que la policía tuvo en cuentaen el Reino Unido durante el evento.