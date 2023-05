Productores vendieron más de 326.000 toneladas de soja y acumulan 3,18 millones

Ingresos

Las agroexportadoras ingresaron al mercado de cambios local US$ 111,34 millones, y en las diecinueve primeras ruedas acumularon ingresos por US$ 2.031,07 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.



En tanto, el Banco Central compró US$ 2 millones en la cuarta rueda del mes, con lo cual acumula un saldo negativo de US$ 274 millones.