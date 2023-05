Carbajales destacó el Plan Gas por su abastecimiento local y salida exportadora

El ex subsecretario de HIdrocarburos, Juan José Carbajales, destacó que el desarrollo de la actual etapa del Plan Gas.

El ex subsecretario de HIdrocarburos y actual docente e investigador de la Universidad Nacional de José C Paz, Juan José Carbajales, destacó que el desarrollo de la actual etapa del Plan Gas En ocasión de la presentación de su libro "El Plan Gas, política pública energética y transición ambiental en Argentina",, en la cual destaca articulación sinérgica con el sector privado, y profundiza sobre la transición energética y el rol del gas en la matriz energética argentina.En declaraciones a Bloomberg,"Veníamos de fines 2021 con una escalada de precios por temas más geopolíticos por la guerra de precios comerciales entre las superpotencias, pero sobre todo la guerra de conflicto bélico, lo que hizo fue impulsar los niveles de precios del GNL de una manera imprevista y además estratosférica"."Hoy vemos que el programa resultó como primer objetivo de revertir el declino y luego evitar lo que podría haber sido para Argentina algo sencillamente catastrófico, tener que destinar miles y miles de millones de dólares a la compra de energía si no hubiéramos tenido este plan funcionando",En ese sentido, destacó que además de la ventaja que le significa al Estado y la población contar con un sendero de precios también a los privados "les da un horizonte, les permite por un lado adjudicar todo el volumen que quisieran y por otro lado acceder a ciertos beneficios como el no corte del gas en verano por parte de Cammesa o lo que era más importante aún, el premio de la exportación".En su etapa para el período 2024-2028,, porque Vaca Muerta tiene producción potencial que no puede evacuar por las restricciones".El segundo objetivo es "llevar gas al norte del país y esto obedece a un fenómeno que está sucediendo de manera muy marcada que es la caída en la producción de Bolivia. Llevar gas de Vaca Muerta hacia el norte del país para abastecer a la demanda industrial y abastecer la demanda residencial y también la generación eléctrica".Y finalmente,, Carbajales entendió que "luego de la guerra en Ucrania esto se manifestó como de primera necesidad para Europa por la merma en la inyección de gas de Rusia y ahí el desafío es enorme, porque Argentina tiene los recursos físicos, pero tienen que construir infraestructuras primero desarrollar el GNL y el transporte"."Adecuar los puertos de agua profunda, plantas de separación compresión, tEsto es a mediano y largo plazo, el Gobierno viene anunciando un proyecto de ley para darle ese entramado jurídico que lo pueda, de alguna manera, aislar del mercado interno", agregó.También"Si Vaca Muerta efectivamente puede suplir el mercado interno y generar excedentes entonces de manera gradual y escalonada, cuidando los segmentos vulnerables, estamos yendo lentamente hacia un esquema en ese sentido"."Una vez que esté normalizado el sistema de gas -concluyó- se pueden planear nuevas fases, regularizando situaciones que hoy requieren sí o sí de de algún plan de acompañamiento, estímulo o apoyo del Estado".