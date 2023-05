En la caldera, River

El estadio Más Monumental (Foto: TW@fifaworldcup_es).

Los incidentes en River y Boca (Foto: Julián Álvarez).

Uno de los peores superclásicos de los últimos tiempos (muy mal jugado, violento y con un arbitraje paupérrimo) se inclinó para River en tiempo de descuento merced a un penal cuanto menos dudoso que el colombiano Miguel Borja rubricó en la red a favor del holgado puntero de la Liga Profesional de Fútbol.El nuevo Monumental terminó en plan de natural celebración ajeno a lo discutible del penal que Darío Herrera sancionó por presunta falta de Agustín Sández en perjuicio de Pablo Solari y de una gresca generalizada que reunió a tirios y troyanos, incluso a algunos jugadores que ni siquiera constaba enel banco de suplentes. (Por caso, Marcos Rojo).El juez Herrera, flojo por lo general, descendió un par de escalones más aplicando su criterio como quien echa sal a un plato de comida: cobró 39 infracciones y sacó nueve tarjetas amarillas y seis rojas.(En la acción decisiva del partido, no se apreció con nitidez si Sández solo impactó la pelota o también desestabilizó a Solari de manera ilícita: sin dudas una interpretación, la del juez, compleja y susceptible de ser discutida).Tras la batalla campal Herrera expulsó a Ezequiel Fernández, Miguel Merentiel y Nicolás Valentini de Boca y Agustín Palavecino, Ezequiel Centurión y Elías Gómez, ambos integrantes del banco dispuesto por Martín Demichelis.En el análisis del trazo grueso del juego propiamente dicho, River se mostró más ambicioso que Boca y suyos fueron los momentos de mayor fluidez y de mejores aproximaciones al arco rival.Con el penal anotado con gran categoría por el “Colibrí” Borja, River ha llegado a la docena de victorias, suma 37 puntos en 15 fechas y está firmemente encaminado a quedarse con el título.También este domingo, más allá de lo que pasó en el Monumental, hubo sendos partidos en Rosario, La Plata y Victoria.En Arroyito, el local Central aplastó a Platense por 4-0 gracias a sendos goles de Ignacio Malcorra de penal, Jaminton Campaz, Alejo Véliz y Tomás O`Connor; mientras que en su Estadio Uno, de La Plata, el sólido Estudiantes que orienta Eduardo Domínguez sumó su cuarto triunfo consecutivo, esta vez frente al juvenil y descolorido Vélez de Ricardo Gareca, con dos goles del lateral entrerriano Gastón Benedetti.Tigre estuvo cerca de llevarse los tres frente a Newell's, pero al final el entretenido encuentro de ida y vuelta terminó 2-2: Facundo Colidio de penal, Brian Luciatti, Brian Aguirre y Cristian Ferreira resultaron los cuatro que se anotaron en el marcador.La decimoquinta fecha del campeonato nacional argentino ofreció asimismo el dramático empate de Argentinos Juniors e Independiente en La Paternal: ganaba el Rojo por 2-0 gracias a una corazonada del juvenil Sergio Ortiz y un penal de Martín Cauteruccio y a diez del final el local selló las tablas con un penal de Gabriel Ávalos y un cabezazo de Leonardo Heredia.En uno de los cotejos más pálidos del fin de semana, Godoy Cruz empató 0-0 con Unión de Santa Fe, que aun desde la llegada de Sebastián Méndez como entrenador no ha podido ganar y sigue hundido en el fondo de la tabla.: Arsenal-Gimnasia (15.30); San Lorenzo-Defensa y Justicia (17); Racing-Talleres (19.30) y Central Córdoba-Sarmiento (21.30).En el lote de los que resultaron victoriosos ya habían celebrado Barracas Central, Lanús, Colón y Belgrano, todos en condición de local y en estricto orden cronológico.Barracas por 3-0 a Instituto (goles de Francisco Álvarez, Bruno Sepúlveda e Iván Tapia de penal); Lanús a Huracán (merced a una anotación a Tomás Belmonte en el segundo minuto de descuento de la primera etapa); Colón por 2-0 a Banfield (Eric Meza y Cristian Vega) y Belgrano a Atlético Tucumán (tanto de Pablo Vegetti, máximo scorer del campeonato), pese a jugar diez contra once 50 minutos por la expulsión de Alejandro Rébola.Viernes 12: Huracán-Godoy Cruz y Atlético Tucumán-Argentinos Juniors.Sábado 13: Independiente-Tigre; Banfield-San Lorenzo; Newell's-Arsenal e Instituto-Colón.Domingo 14: Defensa y Justicia-Estudiantes; Platense-Racing; Boca-Belgrano y Talleres-River.Lunes 15: Barracas Central-Central Córdoba; Gimnasia-Lanús; Vélez-Central y Unión-Sarmiento.