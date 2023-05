Docentes neuquinos realizan un paro y una marcha para reclamar por "Escuelas seguras"

Los docentes neuquinos vuelven a las calles para reclamar por mejoras en la infraestructura escolar / Foto: David Sánchez.

La secretaria general de #ATEN capital @AngelicaLagunas, acaba de anunciar un paro docente para el próximo lunes y convoca marchar a Casa de Gobierno en repudio por el incendio de una caldera ocurrido esta tarde en la Escuela 354 del oeste de #Neuquén. pic.twitter.com/rtPs2Bcn2C — Rigo Castaño (@MovilRigo) May 5, 2023

, tras denunciar que "la situación general de los establecimientos educativos en la provincia sigue siendo un tema sin resolver".ATEN convoca a un paro provincial con movilización en la Confluencia", indicó un comunicado del gremio, que además citó a una concentración en el monumento al General San Martín para las 10.Señaló quey agregó que "el Gobierno provincial no termina de atender las justas demandas que desde cada equipo directivo se realizan"."Ante el inicio de las bajas temperaturas, los problemas de calefacción provocados por las fallas en equipos obsoletos en la mayoría de los edificios pone en riesgo a las comunidades educativas", manifestó ATEN,Entre las situaciones descriptas, resaltó, que según informó la Dirección Provincial de Mantenimiento Escolar se trató de la "vandalización de la caldera", motivo por el cual el establecimiento debió ser evacuado."Ante la presencia de humo en el edificio escolar inspectores de mantenimiento escolar, policías y bomberos, acudieron al lugarsobre la cámara de combustión", indicó Mantenimiento Escolar y manifestó que "llama poderosamente la atención el nivel de vandalismo al que se ha llegado".El gremio aseguró que esa situacióny expresó que "no aceptamos que se responsabilice a los compañeros de un supuesto sabotaje como se ha denunciado. La denuncia de la caldera que no funcionaba correctamente se hizo según los protocolos y en reiteradas ocasiones, habiendo constancia de eso"."Es responsabilidad del Gobierno resolver, sin riesgo para estudiantes y trabajadores,alertó.