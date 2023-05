Lizy Tagliani contó por primera vez que un tío abusó de ella desde los cinco años

Lizy Tagliani recordó sucesos desgraciados de su infancia.

La conductora y comediante, una de las figuras más queridas de la televisión, contó este domingo, en una entrevista que le hizo Georgina Barbarossa en(Telefe), que desde los cinco años sufrió abusos por parte de un tío suyo.Entre lágrimas, Lizy reveló, cuando hablaba de la discriminación que vivió al identificarse como una nena trans, el momento más oscuro de su vida., comenzó contando., dijo la futura conductora del reality show "Got Talent", que en breve emitirá Telefe., indicó la capocómica luego de que Georgina le preguntara sobre la identidad de la persona que la acosaba.Mientras la conductora de “La Peña de Morfi” le daba la mano y la emoción traspasaba la pantalla. Tagliani dijo:La conducotra del ciclo de Telefe le preguntó a Lizy si toda su infancia fue de esa manera y ella respondió que sí; al instante, Barbarossa le dio un abrazo a la humorista., expresó la invitada en alusión Sebastián Nebot, quien durante la charla había contado anécdotas de su infancia y habló sobre el libro que escribió junto a Hernán Casciari, titulado “La felicidad terrible”."No tengo traumas ni remordimientos; es parte de algo que me pasó. Es como que me lastimaron mucho y lo sané. Nunca lo conté a esto, ni a mis amigos. Después tuve muchas cosas lindas en mi vida", afirmó Tagliani.