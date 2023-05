Murió a los 44 años Rob Laakso, guitarrista de Kurt Vile & The Violators

El guitarrista falleció a los 44 años. / Foto: IG roblaakso

El músico estadounidense, guitarrista de Kurt Vile & The Violators y Swirlies, murió este fin de semana a los 44 años tras batallar contra una enfermedad, informó su familia., escribió ayer en redes sociales su esposa Mamie-Claire Cornelius.Laakso, quien en el último tiempo había sido diagnosticado con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer agresivo que ataca las vía biliares, grabó discos y giró en vivo hasta el año pasado.Su último material de estudio fuecomo pieza clave de la formación que acompaña en directo y en el estudio a Vile, con quien grabó discos como "Smoke Ring for My Halo", "Walkin on a Pretty Daze", "B'lieve I'm Goin Down" y "Bottle It In".Antes de cruzarse con Vile, el músico nacido en Massachusetts tocaba la guitarra en la banda de shoegaze Swirlies, con quienes grabó a comienzos del segundo milenio álbumes como "Damon, Andy, Rob, Ron: The Yes Girls", "Cats of the Wild Volume 2" y "Swirlies' Magic Strop: Winsome Zamula's Hammer of Contumely"En paralelo a esos y otros proyectos musicales como Diamond Nights y The Wicked Farleys, Laakso se contribuía como productor y compositor a diversos proyectos de video y televisión para empresas como Cartoon Network, Google, Adidas y Apple, precisó el sitio de Pitchfork.