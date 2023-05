Con literatura, turismo e historia, las provincias dijeron presente

Córdoba, un stand expone la producción editorial en la provincia / Foto: Maximiliano Luna

San Luis y una pantalla que refleja los puntos icónicos de su paisaje / Foto: Maximiliano Luna

Mendoza también muestra su producción editorial / Foto: Maximiliano Luna

El público de la Feria del Libro de esta edición se sumó a la propuesta federal / Foto: Maximiliano Luna

Con títulos que promueven la producción editorial de las provincias a partir de sellos impulsados por el Estado y construyen una plataforma de visibilización propia, o con la puesta en escena de editoriales independientes que ofrecen un panorama de los libros que se publican en sus territorios,Entre ágapes regionales, bombos y folletos de información turística - y hasta videojuegos o maquilladora que llena de brillitos a niñas y niños- los stands de las provincias funcionan desde hace añares como la puerta de entrada al universo de la Feria del libro, sobre la puerta de avenida Santa Fe, donde se concentra el mayor caudal de visitantes.Libros que reflejan lo que está pasando en la actualidad pero también lo que se está preservando a través de sus catálogos: una lengua, una historia, un paisaje. Aunque la creación literaria no tiene por qué clausurarse en el origen de quien escribe, los regionalismos, los sonidos, las formas del habla, las presencias que tiene la naturaleza, las problemáticas o las historias locales, muchas veces traslucen sus huellas en los libros, como galaxias donde predomina el tono, el paisaje o la tradición de su historia o de sus intelectuales.Así,vuelven a recordar la contundente riqueza literaria y editorial de sus territorios; San Juan revisa la historia de la patria, de su más famoso sanjuanino, Sarmiento, o presenta devociones populares como la Difunta Correa; Misiones trae las costumbres, la yerba y el mate; Corrientes, Santiago del Estero y Catamarca narran leyendas populares, La Rioja presenta mucha historia local sobre caudillos, indígenas y mujeres de su provincia; San Luis estudia la oralidad y potencia el testimonio como fuente de memoria, Provincia de Buenos Aires revela el crecimiento de su literatura, su impronta y las nuevas voces, Tucumán es poesía y lirica, Mendoza es exquisita para las infancias.Como una librería con un auditorio, elagrupa en un mismo espacio a Chubut y La Pampa, por un lado, Neuquén y Río Negro, por el otro, y Santa Cruz y Tierra del Fuego. La provincia de Chubut, por ejemplo, volvió a la feria después de varios años sin participar. La ecuación no les venía cerrando en relación a los precios de alquiler del espacio, las ventas y la visibilidad del pabellón, peroAunque también hay poquitos autores que no forman parte del catálogo público: el autorque presenta un libro de haikus de poesía en mapuche y en español, y la investigadora chubutensey un libro junto a laque es curioso porque reúne información sobre paleontología de las plantas, algo menos conocido que la rama que se dedica a los fósiles de dinosaurios, por ejemplo.En cambio, en, se ofrece una selección de escritores y escritoras locales que publican en distintas editoriales de la provincia, y la más conocida sin dudas es, finalista del prestigioso galardón de literatura infantil Hans Christian Andersen, nacida en Mendoza pero instalada en Neuquén hace mas de 40 años, donde desarrolló su carrera literaria, editorial y docente.La provincia más austral de todas,, presenta libros de, editorial que existe desde 2008 fruto de una ley provincial.-todos ellos en muy lindas ediciones-, de autores que fueron elegidos en convocatorias públicas. Hay narrativa, misceláneas o ilustración de autores y autoras que recién comienzan, pero también hay libros de investigación y difusión sobre temas tan variados como árboles, aves, flores o educación. La colección de literatura infantil y juvenil tiene títulos preciosos como uno sobre todas las especies de guanacos o el que lleva por titulo, con guiños a la leyenda de gigantes en las montañas.En cuanto a infancias, un imperdible es el espacio de Mendoza, la provincia que alojó durante mucho años a una de las grandes autoras contemporáneas eclécticas en su producción:. De la autora de "La saga de los confines" hay títulos no tan conocidos. Además, hay libros dey de, con ediciones ilustradas muy lindas, y una recomendable son los fanzines a precios accesibles (sobre cuidado del cuerpo, familia, entre otros temas) y la colección de poesía decon poemas sobre tallarines o plantas aromáticas, que surgen del recorrido por un taller del sello. En el mismo stand, pero para adultos, la lírica mendocina tiene su correlato en una antología contemporánea del habla,Justamente una editorial que trabaja mucho con esas huellas de lo local -como la oralidad, la geografía, o la historia- es. Apenas se ingresa al pabellón, con el trasfondo de una gran pantalla que pasa por puntos icónicos de la provincia, una suerte de babel de libros exhibe, fruto de pedidos o de convocatorias, como las dedicada sobre todo a ficción. Muchos de esos volúmenes son rescates patrimoniales o fuentes de memoria, como, un libro que se presenta como la historia escrita por el pueblo porque reúne testimonios orales de personas de toda la provincia, de departamentos y localidades o parajes sobre los que no se sabía casi nada.Cuenta, a cargo del stand, que este año les fue muy bien en las Jornadas Profesionales porque vendieron libros a bibliotecas importantes, como la de Harvard., dice el responsable. Además, otro autor que convoca en ese stand es, que tiene una colección sobre diversos temas que hacen a la provincia y es una figura de renombre porque dialogó con la generación de oro de San Luis.Pero también la literatura, la ficción, la poesía y la narrativa integran ese fondo y según Massman esa presencia refleja un crecimiento de la literatura en la provincia, quizá de las artes que más se haya cultivado en el último tiempo. ¿Hay alguna marca que aúne esas distintas voces puntanas?, asegura.Encasi todos los días se comparten lecturas en voz alta de autoras y autores de la provincia y del Norte Grande. Los libros que trajeron a esta edición son una selección de latanto de su propio catálogo () como de otros sellos, con la intención -como dicen desde el stand- de difundir "editoriales más pequeñas que tienen menor circulación en Buenos Aires", como. También se ofrecen variados libros de autores muy conocidos, como el antropólogoo el escritorEn honor a su más famosa tradición, las empanadas, allí se consigue el libro, un rescate editorial curioso que recupera la publicación que hicieron una congregación de mujeres hace 100 años, cuando reunieron en una misma publicación los quehaceres domésticos de su época: cómo mantener la economía doméstica, servir el vino, arreglar la mesa o lo mejor, recetas de platos muy típicos del norte: empanadas, sesos al gratín, pata de jamón.Tantocomoson provincias con una fuerte y tradicional industria editorial, y también con mucha agenda y circulación literaria. Quizá por eso ambos espacios se presentan más como librerías y ofrecen variopinto, consagrados y emergentes. En Córdoba hay textos dey una de sus autoras emblemáticas y más vendidas,. Mientras que Santa Fe, propone varias editoriales y voces de nuevas generaciones, y trae también parte de su catálogo :e(m)r; -así es el sigla de la editorial municipal de Rosario- que tiene una serie muy prometedora con textos deLa, que no está en el Ocre sino en el Pabellón Amarillo de La Rural, tiene una muy propuesta muy linda que combina una profusa diversidad de editoriales (más de 80) con un ciclo de lecturas andantes de autores y autoras de la provincia.charlaba con el público joven sobre el oficio de ser escritor y cuando le preguntaron qué libro le hubiese gustado escribir, no dudó: "Los tres mosqueteros".Mientras en el piso del espacio se proyectan las imágenes de escritores emblemáticos de la provincia como(Villegas),(Rojas),(Mar del Plata) o(Avellaneda), el stand invita a pasear por las largas mesas donde se ofrecen catálogos de La Plata (otro punto álgido de la industria editorial), así como del conurbano y de localidades del interior, además de un sector dedicado al flamante selloEnhay un estante dedicado a la figura de Güemes desde varios abordajes y se consiguen libros sobre batallas, historia, colonialismo y religión, o producciones académicas en temas como psicología, filosofía o derecho. En materia de literatura, desde el stand destacan el crecimiento del género de poesía en los últimos años con la aparición de nuevas voces.Desde la figura de Artigas, mujeres locales a colonias judías en el siglo XX, el stand depresenta el catálogo de su editorial marcado por muchos estudios locales. Entre los destacados, hay una edición homenaje a la cuentista y novelistaen un libro deque amplia los alcances de la vida y obra de esta destacada autora de los años 90.Mientrascelebra a toda pompa que el chamamé es patrimonio inmaterial de la humanidad, entre los libros que trae el stand hay recetas de cocina, libros sobre historia y tradiciones. Enfrente,, también, con pizarras para dibujar para los más chiquitos y hasta un videojuego donde los jóvenes hacen filas para esperar su turno.