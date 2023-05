En el Día de la Minería argentina, aseguraron que el país puede duplicar las inversiones.

Todos los 7 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Industria Minera, como homenaje a la primera "Ley de Fomento Minero",.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, destacó en ocasión de celebrarse este domingoteniendo en cuenta principalmente los proyectos de litio y cobre más avanzados que se encuentran en distintos estados de exploración y desarrollo.Todos los 7 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Industria Minera,, a propuesta de la Junta de Gobierno."Compartiendo la misma cordillera, lo que significa similares recursos, Chile exportó en minería más de US$ 60.000 millones, quince veces más que Argentina. Estos son valores similares a los que exporta la industria agropecuaria en nuestro país",En ese sentido, comentól, y que según las estimaciones por las empresas del sector, teniendo en cuenta principalmente los proyectos de litio y cobre más avanzados, el país llegaría a duplicar sus inversiones y a triplicar sus exportaciones para el 2032.De esta manera,, y alcanzar exportaciones por unos US$ 12.000 millones hacia el 2032."Esto significa que sumar la minería a la matriz productiva nacional permitiría contar con un reaseguro anticíclico, que complemente al sector agropecuario, especialmente en años de sequías", agregó Mignacco también al señalar que "el sector genera progreso en regiones del país donde no llegan otras industrias brindando empleo para casi 100.000 personas".Esa cifra se desprende de la mano de obra directa, la indirecta y la que emplean las industrias de base minera, por lo queEl presidente de CAEM adelantó que la cámara está elaborando junto a la consultora Abece un Índice de Costos de la Minería, que comprenderá los costos de los proyectos metalíferos y los de litio. Su objetivo será monitorear la tendencia del costo de operación a partir del seguimiento de variables relacionadas con los principales insumos productivos.El empleo en la actividad minera alcanzó en diciembre de 2022 a 37.780 trabajadores, con un incremento interanual del 9,2% que en el caso de la mano de obra femenina ascendió al 28,1%, de acuerdo con datos difundidos este domingo por la Secretaría de Minería.