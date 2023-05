Cientos de rosarinos reclamaron "justicia y seguridad" en el Monumento a la Bandera

La convocatoria fue lanzada por la comunidad "Rosario Sangra" / Foto archivo: Sebastián Granata.

Cientos de personas se reunieron en la tarde de este sábado al pie del Monumento Nacional a la Bandera para reclamar justicia para las víctimas de hechos de violencia y pedir seguridad para los vecinos del municipio de Rosario, que ya suma 108 homicidios en lo que va de 2023, a un promedio de un crimen cada 27 horas.La convocatoria fue lanzada por la comunidad, que desde hace varios años, tras el crimen del playero y taxista Mauro Villamil (36), ocurrido el miércoles último que generó conmoción en la comunidad por su condición de víctima "ilegítima", atento a que habría quedado en medio una balacera que no lo tenían como destinatario.Cerca de las 17, comenzaron a concentrarse los primeros vecinos escoltados por una inmensa bandera celeste y blanco que llevaba pintada la frase "Nos une el dolor", seguida de los nombres de muchas de las víctimas recientes de hechos de violencia.Entre los primeros nombres pintados en tinta roja figuraban el de, y la lista seguía también en los carteles que cada familiar y vecino cargó bajo la intermitente lluvia.Para las 18.30 la manifestación se tornó más nutrida y el pedido de seguridad se hizo escuchar con aplausos y gritos de enojo.La reacción de los rosarinos llega luego de una seguidilla de asesinatos a tiros en balaceras y ejecuciones presuntamente vinculadas a ajustes de cuentas relacionadas al narcomenudeo que el miércoles último encontraron su víctima 108, con el crimen del playero y taxista Villamil, quien fue baleado mientras realizaba compras en una verdulería.Ante la suba de homicidios registrada, esta semana el intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó a las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial "mayores recursos económicos para más despliegue policial"."Esto no se aguanta más. No tenemos que soportar este maltrato, caso contrario que nos traspasen las fuerzas de seguridad a nosotros", dijo Javkin en conferencia de prensa.