Bernal explicó los precios de importación y exportación de gas

Bernal asentó: "Con la fórmula buscamos desde Energía quedar ‘en paridad’ con los precios de los energéticos que compiten en Chile con el gas argentino (fundamentalmente el GNL)".

El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, aclaró que el precio promedio de importación de gas en el primer trimestre fue de US$ 8,9 el millón de BTU y el mínimo de exportación -establecido por la Secretaría de Energía-, de US$ 7,73, el cual podría ser mayor tras negociaciones.Además, el funcionario remarcó que, firma canadiense radicada en Chile y mayor productor mundial de metanol.Estas aclaraciones son en respuesta a un artículo periodístico en el cual "se da a entender que la industria en la Argentina estaría pagando tres veces más caro el gas argentino que la industria chilena", señaló Bernal en un comunicado."Ámbito menciona una supuesta inconsistencia entre los precios de importación del gas natural proveniente de Bolivia de ‘hasta 17 USD/MMBTU’ y los precios de exportación del fluido al centro de Chile por 7 USD/MMBTU y a Methanex por 2,85 USD/MMBTU, en comparación con los precios ‘para las distribuidoras locales encargadas de proveer a la industria’ que triplicarían los precios anteriores", detalló el subsecretario.Ante ello, dijo que "en relación con la importación de gas natural, las fuentes de suministro actuales son Bolivia y el GNL regasificado que ingresa desde Escobar y Bahía Blanca", cuyas condiciones comerciales son negociadas por la empresa estatal boliviana YPFB y Energía Argentina (Enarsa).Para 2023, rige un precio en base a una fórmula asociada con los precios internacionales de los combustibles líquidos y el crudo Brent para un volumen base de alrededor de tres millones de metros cúbicos por día en verano y ocho en invierno, y un precio incremental para volúmenes adicionales., contrastó Bernal.En cuanto a las exportaciones, aclaró que el precio mínimo de exportación fijado por Energía es de 7,73 USD/MMBTU y explicó que los precios finales son libremente negociados entre las partes pudiendo ser incluso mayores al mínimo según la situación imperante del mercado."Para mayo-septiembre se fijó este año un precio mínimo de 7,73 USD/MMBTU en la Cuenca Neuquina, muy por encima de los precios de invierno que reciben los productores del Plan Gas.Ar; mientras que para octubre 2023-abril 2024 se aplica una fórmula que tiene en cuenta un porcentaje de la cotización del Brent, porque en verano los precios domésticos son inferiores a los 3", precisó.A lo cual, Bernal asentó: "Con la fórmula buscamos desde Energía quedar ‘en paridad’ con los precios de los energéticos que compiten en Chile con el gas argentino (fundamentalmente el GNL)".En esta línea, puntualizó: "El precio promedio ponderado año de todas las rondas del Plan Gas.Ar es cercano a los 3,5 USD/MMBTU. En el invierno no supera los 4,5, mientras que en verano son de 2,9. ¿Más caros que el 7,73 de exportación?".Sobre Methanex, reveló que la firma le comunicó al ministro de Economía, Sergio Massa, "planes de ampliación de su planta para producir más metanol, indicando que podría procesar hasta 4 millones de metros cúbicos diarios de gas nacional", lo que puede generar