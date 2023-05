Gollan: sería "ridículo" que alguien del FdT compita con Cristina Kirchner en unas PASO

Participé hoy de la Jornada de Salud "Donde hay una necesidad, Cristina Presidenta" que se realizó en distintos puntos de la @BAProvincia y CABA. pic.twitter.com/JoBQN3WfMh — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 6, 2023

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Daniel Gollan, aseguró que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner es quiengenera dentro de la coalición y en el electorado y advirtió que sería "ridículo" si algún otro dirigente quisiera competir con ella en unas elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).Cualquiera del FdT que quisiera competir con Cristina perdería "20 a 1". Es la que mayor consenso por lejos tiene en nuestro movimiento y en el electorado en general. El que quiere ir a una interna con ella, que lo haga, pero me parece ridículo. Con todo respeto lo digo. A nadie le gusta ser vapuleado", afirmó Gollan en diálogo con la radio online Futurock.El dirigente brindó estas declaraciones al participar de laque se está realizando en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires para conmemorar 104° años del nacimiento de Eva Duarte de Perón y bajo la consigna de "Donde hay una necesidad, Cristina Presidenta"."Uno quiere creer que hoy se está más cerca de un lema "Cristina 2023". Pero la decisión es de ella. No cuento con ninguna información, pero todo dato que surja de algún lado nos genera una esperanza enorme", afirmó Gollan.El exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que la exmandataria "es la persona que puede llegar a realizar en estos momentos lo que tanto necesitamos en Argentina"., agregó.Además, el legislador aseguró que cuando recorre las barriadas del Gran Buenos Aires, muchas personas le dicen que "si no va Cristina no van a ir a votar"., remarcó.Para Gollan, "Cristina es disruptiva en serio y a favor de los más necesitados y los trabajadores", en cambio Milei propone que se profundice "la acumulación en favor de los ricos".Finalmente, Gollan consideró que el FdT falló "al dar por hecho" cómo iba a funcionar una coalición en la cual "el presidente (Alberto Fernández) no era el dueño de los votos y la Vicepresidenta si"."Había que haber puesto por escrito (en 2019) en un programa detallando cómo iba a funcionar una coalición de estas características novedosas", completó.