La Feria debate los 40 años de democracia, acechada en el presente por la antipolítica

Los libros sobre democracia

Los 40 años de democracia, sus derivaciones e implicancias se extiende también a los libros en la Feria, protagonistas principales de este evento.



Jugando con el Nunca Más, frase que pronuncia el fiscal Julio Strassera en el juicio a las Juntas, Siglo XXI publica "Más que nunca", que incluye 12 debates necesarios para construir la democracia del futuro, a cargo del Cels, y en esta fecha, el libro llama a asumir el escenario de derechización que vive la Argentina, con la certeza de que el consenso valiosísimo del Nunca Más no es suficiente si no se construyen otros, para resguardar los derechos de la ciudadanía.



"Cuando el poder perdió el juicio", de Luis Moreno Ocampo, que inspiró la película "Argentina 1985" es otro de los títulos de esta editorial, así como "Lo que no sabemos de Malvinas", de Sebastián Carassi y "Un país al margen de la ley", de Carlos Nino, reeditado este mes, también forman parte de los títulos presentes en el stand de Siglo XXI, en el pabellón Azul.



Muy cerca de allí, Prometeo exhibe el libro recién editado "El pasado en discusión", de Lucía Brienza; "Ministros y ministerios en los comienzos del Estado argentino", de Juan Abal Medina, María Laura Eberhardt y Laura Ariza; "La democratización a través de las instituciones", de Leslie Anderson; "Deponer lasa armas (No violencia y desobediencia civil)", de Bentouhami Molino Houyra, entre otros títulos.



El "Nunca más" que recoge el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); "La política en tiempo de los Kirchner", de Andrés Malamud y Miguel de Luca; y "Voces y silencios (la prensa argentina y la dictadura militar) de Jorge Saborido y Marcelo Borrelli, se exhiben en Eudeba.



"Cristina y la historia", de Camila Perochena, integra los libros de editorial Planeta, junto a "Por qué fracasó la democracia", de Gabriel Solano; "El nudo", de Carlos Pagni, y "Néstor, el hombre que cambió todo", de Jorge Topo Devoto.



"Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina" una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros y otras. Es una obra del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, la Celag, el Instituto Joaquín Herrera Flores y de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (Elag) es otro de los textos que se presentó este año en la feria.