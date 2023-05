Tolosa Paz: "La salida electoral es democratizar el FdT y darle la posibilidad al pueblo de elegir"

Victoria Tolosa Paz.// Foto David Sanchez

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, insistió en que "la salida electoral es democratizar el Frente de Todos (FdT) y darle la posibilidad al pueblo de elegir la fórmula presidencial" al remarcar que "no es tiempo de candidaturas únicas" y valorar la importancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de abril."Tenemos que ser capaces de construir con mucha responsabilidad la salida electoral del Frente de Todos, que es democratizándolo, que el pueblo elija cuál es la formula presidencial al que le va a dar la responsabilidad de competir, de ganar y de conducir los destinos de la Argentina en los próximos cuatro años", dijo la ministra este sábado en la radio AM 750.Tolosa Paz destacó que "se está empezando a ordenar el escenario que viene de unidad en la diversidad" con las selección de las fórmulas, luego de las "divisiones y miradas internas muy fuertes que hemos mostrado públicamente"."Ahora llegó el momento paraque van a poder llevar adelante los candidatos en un marco de convivencia", sumó; y agregó que "esto le va a dar fortaleza al Frente de Todos, yEn ese sentido, Tolosa Paz ratificó que tiene la esperanza de que elcomo lo hicieron en el año 2019,, "teniendo un programa de gobierno con los matices que los distintos candidatos le hablarán al electorado".En este sentido, expresó quey "el cuerpo técnico" conformado por el mandatario y la vice se encuentran,En tanto, respecto de la estrategia electoral en lay sobre su posible eventual candidatura, Tolosa Paz volvió a repetir que "la estrategia no esta cerrada, ni Alberto ni Cristina expresaron que va a haber una boleta única y que Axel kicillof sea el candidato"."Todos nos sometemos a la estrategia del cuerpo técnico, a algunos nos tocara salir a jugar el partido en el primer tiempo o en el segundo, o hacer banco", dijo Tolosa Paz en lenguaje futbolístico.