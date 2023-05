Mayans: "No hay mejor candidata que Cristina, revitaliza la moral de la tropa"

Presidente del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans.

El presidente del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, consideró este sábado que "no hay mejor candidata" a presidenta que Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la posibilidad de su postulación, de cara a las elecciones de este año, "revitaliza la moral de la tropa"."Cristina le haría bien al país, no hay mejor candidata que ella porque entiende y tiene muy claro todo lo que hay que hacer. Yo sé que para Cristina es un gran esfuerzo, pero no hay nadie mejor que ella, revitaliza la moral de la tropa", aseguró el senador en declaraciones para FutuRock.Para Mayans, la Vicepresidenta"Cristina es una persona de mucha experiencia y preparada. El problema que veo en otros candidatos es el desconocimiento total de las políticas públicas. Cristina le da diez vueltas a cualquiera en cualquier debate, ella sabe gobernar", opinó el senador.Por otro lado, el senador aseguró que el precandidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, es "más irresponsable que Mauricio Macri" con sus propuestas de campaña y consideró que es "la expresión máxima del liberalismo. Es la ley de la selva. Están en contra de la salud pública, de las leyes laborales".