La selección argentina de pádel adaptado se prepara para jugar el primer mundial en España

Lucas, del agua a la paleta

Para Alfonso, "cable a tierra" y rehabilitación

Guillero, el bioqímico que pasó del tenis al pádel

Para Diego, "ayuda a romper barreras"

El deporte como sinónimo de inclusión, para abrir caminos, romper barreras y salir adelante son algunos de los valores destacados por los jugadores de la selección nacional de pádel adaptado que espera el arranque del primer mundial de esta disciplina que tendrá lugar en España del 11 al 14 de mayo.El equipo nacional de pádel en silla de ruedas disputará en Madrid la competencia en la que participan sus pares de España, Costa Rica, Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Chile y Alemania.En diálogo con Télam, cuatro de los siete integrantes del seleccionado compartieron sus experiencias sobre cómo el deporte cambió sus vidas y las expectativas y desafíos que enfrentan a la hora de practicarlo.es de Olavarría y fue representante argentino de paracanotaje en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2021, pero se retiró de ese deporte luego de nueve años ubicado en el octavo puesto del mundo.Lucas, que también participó de varios mundiales, comentó queA los 42 años sintió que "se terminó un ciclo" con el canotaje y "retomó" el pádel de manera amateur y recreativa con sus compañeros de selección, con quienes, independientemente de la competencia, aseguró tener "una amistad muy linda".Antes del pádel tuvo un paso por el parabádminton, en donde compitió y se coronó campeón nacional y quinto en el continente."Con el bádminton me empecé a relacionar con la silla deportiva, que es la que tiene las ruedas hacia la izquierda, inclinadas, y una atrás para que no te des vuelta.", explicó en diálogo con Télam.Sobre las principales diferencias ante el cambio de disciplina, aseguró que la movilidad es uno de "sus puntos débiles" que "tiene que mejorar", pero que disfruta de la competencia y de "hacer un deporte en equipo"."Me gusta el hecho de poder estar ahí para acompañar al otro, por más que las cosas no salgan, incentivar al otro a jugar hasta el último punto", comentó.Por su parte,tiene 29 años yDespués se volcó al pádel con algunos de sus compañeros de tenis, y se adentró al universo competitivo para participar de cinco torneos nacionales, de los cuales logró salir campeón junto a su pareja de equipo en dos ocasiones, y en las otras obtuvo el segundo lugar.Sobre su preparación, aseguró que "siempre es al cien por ciento para dejar lo mejor", pero admitió queEl equipo argentino tiene integrantes de distintos puntos del país como Pehuajó, Olavarría, Cañuelas, Vicente López, Santa Fe y Neuquén, por lo que juntarse a entrenar a veces presenta ciertas dificultades.Por eso los jugadores entrenan de manera individual y personalizada en su ciudad y luego, cada 20 días o un mes, se reúnen para compartir entrenamiento grupal de manera intensiva.Alfonso aseguró que"Las rehabilitaciones muchas veces terminan siendo repetitivas, cansadoras y hasta mentalmente agotadoras porque estás en un ambiente en el que no te sentís cómodo", indicó el joven oriundo de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires.A Alfonso la competencia le permite "generar un vínculo y cruzarse con otros" para demostrar capacidades individuales y poder medirse. "La competitividad busca generar la forma de mejorar y encontrar la mejor versión de uno, es lo que me ayudó a salir adelante", concluyó.Los inicios en el deporte adaptado defueron en 2004 con el tenis, con el que tuvo la oportunidad de representar al país en varias ocasiones."El tenis tiene un nivel demasiado alto y complejo para poder jugarlo por los costos, es un límite bastante importante", contó a Télam, tras jugar el año pasado el mundial en Portugal., dijo.Guillermo aseguró que hace unos meses recibió la invitación para participar del Primer Mundial de Pádel que se disputará en Madrid, al que describió como un "desafío hermoso"."La idea es abrir caminos. Me encanta saber que uno puede formar una buena base para que este deporte pueda seguir creciendo y que tenga cimientos sólidos y se sume más gente", expresó entusiasmado.Guillermo, quesentenció."El pádel me ayudó a reencontrarme con el deporte después de quedarme con una discapacidad producto de un asalto", aseguró, oriundo de la provincia de Neuquén y compañero de equipo de Guillermo.Diego juega al pádel desde chico y durante su adolescencia en la década del 90 -cuando ese deporte fue furor en la Argentina-, lo hizo durante tres o cuatro años, pero tras su accidente lo abandonó para regresar al deporte con el tenis y al pádel adaptado.Sobre representar al país en el primer mundial aseguró estar "muy emocionado" y "con mucha expectativa" y piensa la competencia como "un trampolín para que se juegue más a nivel internacional"."Nosotros somos cabeza de serie y junto con Chile estamos empujando para que otros países también se sumen", aseguró e indicó que"Personas de pie pueden compartir con personas que se encuentran en sus sillas y, si bien es un deporte técnico cuando se hace en alto rendimiento, de manera recreativa es fácil aprender y jugar para divertirse", concluyó.Forman parte del equipo nacional además Gustavo Ibañez; José Luis Castricini; y el director técnico, Juan Aranda.