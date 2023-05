River y Boca animan una nueva edición del Superclásico en el Monumental

Foto: Archivo Télam.

Probables Formaciones

, sólido puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) aunque con un andar tambaleante en la Copa Libertadores,este domingo, que elevó su rendimiento y mejoró sus resultados con la llegada de Jorge Almirón como DT, en una nueva edición del Superclásico que será el partido excluyente de la fecha 15 del torneo doméstico.El encuentro se jugará este domingo a partir de las 17.30 en el estadio Más Monumental, de River, ubicado en el barrio porteño de Núñez, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y lo televisarán ESPN Premium y TNT Sports.El desafío entre los dos colosos del fútbol argentino los encuentra en posiciones disímiles, tanto en el torneo local como en la Libertadores, aunque eso importará poco y nada cuando empiece a rodar la pelota, ya que se trata de un partido aparte que supone siempre un envión anímico para el que lo gana, y a su vez deja secuelas para el que le toca perderlo.River,, asumirá el partido como líder cómodo de la Liga Profesional con 34 puntos, una diferencia abismal sobre Boca, que apenas sumó 18 unidades, aunque es el campeón vigente del certamen.Ese andar apabullante de River contrasta con su participación en la Copa Libertadores, ya que marcha último en el Grupo D con un triunfo y dos derrotas, la última por goleada en Río de Janeiro ante Fluminense por 5-1 , el martes pasado, que desnudó serias fallas defensivas.Por el lado de los "Xeneizes", viene de conseguir dos victorias consecutivas y atraviesa su mejor momento desde que asumió Almirón el 9 de abril pasado, una sobre Racing (3-1) por el torneo local y la otra en la Libertadores, en Chile sobre Colo Colo (2-0) el miércoles último para encabezar las posiciones en el Grupo F con 7 puntos sobre 9 jugados.En cuanto a los equipos, por el lado del "Millonario" la principal incógnita a develar es la presencia del zaguero chileno Paulo Díaz, quien sufrió una distensión muscular el 23 de abril pasado y llegará con lo justo, al punto que Demichelis duda si incluirlo de entrada.Si Paulo Díaz regresa al equipo, la formación titular incluirá también la vuelta del lateral izquierdo Enzo Díaz, quien estuvo suspendido tanto en el torneo local por acumulación de amarillas como en la Libertadores por la expulsión que sufrió ante Alianza Lima.Así que el equipo titular, en comparación con el que fue goleado por Fluminense tendría dos cambios: Paulo Díaz por Emanuel Mammana y Enzo Díaz por Andrés Herrera.En ofensiva, el punto fuerte de River, Demichelis mantendrá a Esequiel Barco y Lucas Beltrán como delanteros, abastecidos por un mediocampo de lujo con el capitán Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Ignacio "Nacho" Fernández y Rodrigo Aliendro.En Boca, Almirón prefirió no dar pistas del planteo táctico que utilizará y según se presume se inclinará por una línea de cinco defensores, un planteo que apunta a fortalecer la defensa y lastimar con las escaladas por los laterales del peruano Luis Advíncula y de la joya del club: el juvenil de 18 años Valentín Barco.Boca no tendrá a una pieza importante en el inicio del ciclo de Almirón, el mediocampista Martín Payero, expulsado ante Racing, y su reemplazante será Cristian Medina, según el último ensayo en el que le ganó la pulseada a Ezequiel "Equi" Fernández.El otro cambio para usar la línea de cinco defensores, será el ingreso del zaguero Nicolás Valentini por el lateral Marcelo Weigandt.En el ataque de Boca estarán el colombiano Sebastián Villa, el jugador más desequilibrante del plantel, y el santafecino Luis Vázquez, quien de a poco recupera su mejor versión aunque no logra convertir goles que le permitirían al equipo resolver los partidos sin pasar sobresaltos, algo de eso se vio en Chile cuando falló dos mano a mano y otra jugada muy favorable.Almirón asumirá un planteo con lo mejor que tiene disponible en un panorama con lesionados importantes que hubieran sido titulares como Darío Benedetto, Luca Langoni, Frank Fabra, Bruno Valdéz y Juan Ramírez, y otros que le hubieran dados más variantes en el banco de suplentes como el santiagueño Exequiel Zeballos.El Superclásico del fútbol argentino tendrá su versión número 215 y el historial favorece a Boca, que se impuso en 78 ocasiones contra 70 de River, mientras que empataron 66 veces.El último Superclásico jugado en el estadio Monumental el año pasado por la Copa de la Liga, que ganó Boca conducido por Sebastián Battaglia y con Marcelo Gallardo como DT de River.En esa ocasión Boca se impuso por 1 a 0 con un gol anotado por el colombiano Villa y sustentado en una enorme actuación del arquero Agustín Rossi.: Franco Armani, Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández y Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco y Lucas Beltrán. DT: Martin Demichelis.: Sergio "Chiquito" Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Cristian Medina; Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.Arbitro: Darío Herrera.VAR: Silvio Trucco.Cancha: Más Monumental, de River Plate.Hora de inicio: 17.30.TV: TNT Sports y ESPN Premium.