La joven que perdió una pierna al caer de un tren durante un robo pide justicia

Flavia Cruzado fue arrojada de un tren en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas.

Estación de tren en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas.

El día de la tragedia

Una joven de 19 años, tras ser arrojada a las vías del tren mientras perseguía a un delincuente que le arrebató su celular,en la localidad bonaerense de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, pidió "justicia" y que detengan a la persona que la dejó "invalida".Se trata de Flavia Cruzado, quien dijo a Télam que está a la espera de quen que la atacó y arrojó del tren en marcha e hiciera perder una de sus piernas.La joven está en su casa recuperándose y solo espera que los investigadores de la, a cargo de la seguridad ferroviaria, vayan para que ella les pueda contar lo sucedido porque desde el día del robo "nunca" pudo declarar porque estuvo "casi tres meses internada"."Todavíay mucho menos se comunicaron para saber sobre mi salud. Solo espero que atrapen al ladrón para que no siga haciendo lo mismo con otras personas. Espero justicia por mí, que gracias a Dios estoy con vida y la puedo contar", agrega la víctima que quiere ser abogada penalista.Flavia añadió tener "la esperanza de que atrapen al delincuente" y pidió "a las autoridades de los trenes que renueven las formaciones de trenes porque las puertas están siempre abiertas y no cierran porque están rotas".nunca está y cuando se la solicita está en las oficinas y no hay seguridad, por eso es que los ladrones andan libremente en los trenes y roban", finalizó Flavia.Sobre el episodio, fuentes judiciales consultado por Télam informaron que la investigación tiene a una una persona individualizada como posible autor del hecho, y que se están realizando tareas investigativas a fin de acreditar esta situación y esclarecer el suceso.La fiscal del caso, Gloria Reguan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 de Malvinas Argentinas, dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos para individualizar al delincuente.El Ministerio Público Fiscal trabaja con el área ferroviaria de la PFA y de la comisaría de la zona.cuando Flavia, que vive junto a su padre y sus hermanas en Pablo Nogués, fuera arrojada a las vías de la estación Villa de Mayo del ferrocarril Belgrano Norte.La formación estaba frenada en la estación Villa de Mayo, a punto de continuar su recorrido.Flavia iba rumbo a Retiro acompañada por su hermana menor porque tenía turno con el dentista cuando estaba contestando un mensaje de texto de WhatsApp a una compañera que le decía que el lugar de trabajo a la que ella pertenecía abría otra vez y podía retomar el empleo.En ese momento,a ella y, por lo que reaccionó para seguirlo por los vagones yLa joven fue atrapada por el tren que comenzó su marcha y quedó tirada gravemente herida en sus piernas, cabeza y otras partes de cuerpo debido a los golpes que sufrió.En ese momento,y personal médico que llegó de urgencia al lugar y fue llevada de urgencia al Hospital de Trauma Federico Abete de Los Polvorines donde quedó internada.Allí, perdió una de sus piernas y tardó unos tres meses para su recuperación.Por su parte, su padre dijo a Télam que "su hija es una leona" y agregó: "Casi pierde la vida por un celular, seguiremos ayudando para que el ladrón pague por lo que hizo".