"Argentina tiene un potencial enorme en temas de energía, alimentos y minería"

"Estamos muy interesados en todas las áreas que el Gobierno de la Argentina definió como prioritarios" / Foto: Raúl Ferrari.

"Argentina tiene un potencial enorme en temas de energía y alimentarios como en minerales raros" / Foto: Raúl Ferrari.

"El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner no solamente es bueno para Argentina, sino también es bueno porque puede generar exportación a Bolivia y de Bolivia a Brasil, y eso ayuda a todo el sur de Brasil también, es súper interesante"

Foto: Raúl Ferrari.

El, destacó que el organismo multilateral tiene en análisis la aprobación de créditos por US$1.375 millones para la Argentina en el corriente año, con el foco puesto en programas y proyectos de recursos hídricos en el norte argentino, la industria satelital en el sur del país y de acceso a servicios claves para el desarrollo humano, entre otros.El organismo multilateral conformado por países de América Latina y el Caribe hasta el momento llevan aprobados para el país dos iniciativas: uno por un crédito de US$540 millones para el proyecto de reversión del Gasoducto Norte y obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).Asinelli manifestó que el proyecto del GPNK "no solamente es bueno para Argentina, sino también es bueno porque puede generar exportación a Bolivia y de Bolivia a Brasil, y eso ayuda a todo el sur de Brasil también, es súper interesante", y subrayó al respecto que el ministro de Economía, Sergio Massa, está "haciendo un gran trabajo".En marzo se aprobópara financiar un Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (Andis).En abril último, también, el ministro Massa acordó con el organismo el desembolso en el país de US$690 millones durante los próximos 60 días , por líneas crediticias ya aprobadas.- Esta institución tiene, en particular, la doble vía que el país es dueño, pero también es cliente. Argentina, Bolivia, Brasil, todos los países, los que se sientan en el directorio, los dueños del banco, son los países de América Latina y el Caribe. Para nosotros tiene el valor de la integración regional. Se acaba de sumar Chile hace muy poco tiempo, en marzo en nuestro directorio, después de años de estar fuera de la institución desde la dictadura militar de Pinochet. Chile había sido fundador de CAF en 1968.- Los que tengan un alto valor agregado y que puedan generar más competitividad, más empleo. Por eso estamos muy interesados en todos, justamente en todas las áreas que el Gobierno de la Argentina definió como prioritarios.- Todo lo que tiene que ver con transporte, recursos naturales, infraestructura física y digital; desde satélites hasta escuelas, desde temas de desarrollo social, la tarjeta alimentaria hasta temas tecnológicos, trabajo con las provincias, entre otros temas. La cartera de proyectos que tenemos es muy variada, por ejemplo, en la provincia de Jujuy y Santa Fe tenemos programas subnacionales como Argentina más conectada para generar fibra óptica en toda la provincia, también proyectos de agua y saneamiento como los que en el partido bonaerense de Berazategui.- Nuestra expectativa es que para los próximos años va a ser muy bueno. Argentina tiene un potencial enorme en temas de energía y alimentarios como en minerales raros, así es el caso del triángulo del litio que forma Argentina, Bolivia y Chile, donde está casi el 70% de litio del planeta.- América Latina y el Caribe es una región solución para los problemas del mundo en temas de energía y alimentos, entre otros. El AND de nuestra institución, es la integración de los países. A nosotros nos gusta mucho trabajar en proyectos regionales, proyectos de frontera, proyectos que ayuden a generar integración en la parte física, carreteras, puentes. Estamos terminando uno que se va a inaugurar ahora dentro de muy poco en Paraguay.- Como institución siempre tratamos de participar de todos los encuentros internacionales. No somos parte ni del Fondo ni del Banco Mundial, pero pudimos ser acreditados como observadores. La instancia la aprovechamos para reunirnos con los ministros del Caribe que no integran nuestra institución, y están empezando un proceso para sumarse a la CAF.