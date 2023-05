Central y Platense chocan en Rosario con la misión de recuperarse

Foto: Archivo Télam.

, que viene de perder en Córdoba con Talleres,, que viene de caer como local ante Estudiantes,con la misión de recuperarse en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará este domingo a partir de las 14 en el estadio Gigante de Arroyito, de Central, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por las señales de cable TNT Sports y ESPN Premium.El director técnico "canalla", Miguel Ángel Russo, volverá a contar con el volante ofensivo Ignacio Malcorra, quien se recuperó de una lesión en una cresta ilíaca que lo marginó del último encuentro, pero tiene en duda la presencia del mediocampista Walter Montoya, quien se lesionó un tobillo contra Talleres.En caso de que Montoya no se recupere su lugar sería ocupado por Francis Mac Allister.En tanto, Russo no contará con los suspendidos defensores Damián Martínez y Facundo Mallo, quienes llegaron a la quinta amonestación, y en su lugar jugarán el marcador lateral derecho Ismael Cortez y el zaguero Juan Cruz Komar.Central, que ocupa la séptima posición, con 23 puntos, a 11 del puntero River, jugará a estadio lleno ya que sus hinchas agotaron las entradas, aunque no podrán portar banderas ni bombos por una sanción aplicada al club por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe por una serie de incidentes registrados en todos los encuentros jugados en su cancha.Enfrente estará Platense, que sumó 17 puntos y está en zona de descenso con el segundo peor promedio después de Arsenal.El director técnico "calamar", Martín Palermo, no contará con el volante Nicolás Castro, suspendido por cinco amonestaciones, quien sería reemplazado por Franco Baldesarra, mientras Alexis Sabela ingresará por Franco Díaz.: Jorge Broun; Ismael Cortez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Alex Rodríguez; Walter Montoya o Francis Mac Allister y Kevin Ortiz; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Sasha Marcich y Marco Pellegrino; Alexis Sabela, Iván Rossi, Vicente Taborda y Franco Baldasarra; Ronaldo Martínez y Nicolás Servetto o Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo.Arbitro: Fernando Espinoza.VAR: Facundo Tello.Cancha: Rosario Central.Hora de inicio: 14.TV: TNT Sports y ESPN Premium.