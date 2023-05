Irán ejecutó a un disidente sueco-iraní condenado por "terrorismo"

Habib Chaab fue ejecutado. Foto: AFP.

Utrikesdepartementet har idag kallat upp Irans ställföreträdande ambassadör för att protestera mot avrättningen av den svenske medborgaren Habib Chaab som ägde rum tidigare i dag. https://t.co/MpmJL1z4Ky — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) May 6, 2023

Irán es el segundo país que ejecuta a más personas en el mundo, detrás de China, según organizaciones de defensa de los derechos humanos

Teherán causó indignación en los países europeos al ejecutar a un ciudadano con pasaporte británico y condenar a muerte a otro de nacionalidad alemana

, condenado a muerte por "terrorismo", anunció el poder judicial, tras acusarlo de dirigir un grupo separatista árabe en el oeste del país."La pena capital para Habib Chaab (...), jefe del grupo terrorista Harakat al Nidal, fue ejecutada hoy", publicó la web oficial de la justicia iraní, Mizan Online, y precisó que el hombre fue ahorcado.La justicia confirmó su condena a muerte el 12 de marzo por "corrupción en la Tierra, gestión y dirección de un grupo rebelde y concepción y", informó la agencia de noticias AFP.Chaab estaba acusado de ser el líder del grupo separatista árabe Harakat al Nidal, que busca la independencia de la provincia sureña de Juzestán, rica en recursos petroleros.Según Teherán,en "ataques terroristas" en el país y cuenta con el apoyo de los servicios secretos de Arabia Saudita, Israel y Suecia.El ministro de Relaciones Exteriores sueco, Tobias Billstrom, condenó la ejecución."La pena de muerte es un castigo inhumano e irreversible, ysu aplicación en toda circunstancia", declaró en Twitter el ministro, cuyo país desempeña la presidencia rotatoria del bloque comunitario.El canciller dijo que Estocolmo se había puesto en contacto con Teherán "y había pedido que no se ejecutara la sentencia" a muerte.Suecia había iniciado trámites en su momento para ofrecerle ayuda consular, pero no lo consiguió porque Irán no reconoce la doble nacionalidad.La ONG Iran Human Rights (IHR) urgió en Twitter a "la comunidad internacional a reaccionar con firmeza a esta ejecución" y tachó el juicio de Chaab de "injusto".en el mundo, detrás de China, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, que cifraron en 582 el número de ahorcamientos en 2022.Chaab, de unos 50 años según los medios iraníes y apodado Habib Asyud, era considerado el jefe del grupo Harakat al Nidal o Asmla (Movimiento Árabe de Lucha para la Liberación de Ahvaz), catalogado como movimiento "terrorista" por la República Islámica.Desapareció en octubre de 2020 tras haber viajado a Estambul y reapareció un mes más tarde encarcelado en Irán.En noviembre de 2020, la televisión iraní difundió un video deen Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán, y de trabajar para los servicios de inteligencia sauditas.La provincia de Juzestán, rica en petróleo, cuenta con una importante minoría árabe que se considera olvidada por parte de las autoridades.En los últimos meses, Teherán causó indignación en los países europeos al ejecutar a un ciudadano con pasaporte británico y condenar a muerte a otro de nacionalidad alemana.en Irán, la mayoría con doble nacionalidad.