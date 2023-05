Messi no fue convocado por PSG para jugar ante Troyes pese a su pedido de disculpas

📄🆗 Le groupe parisien pour le déplacement à Troyes ce dimanche. #ESTACPSG I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2023

Lionel Messieste sábado oficialmente por Paris Saint-Germain (PSG), por la fecha 34 de la Ligue 1 francesa de fútbolpor su reciente viaje no autorizado a Arabia Saudita.Messi fue suspendido por dos semanas por el PSG y no puede entrenar ni jugar un partido oficial, aunque esa sanción nunca oficializada por la entidad parisina, ni tampoco se dio a conocer alguna respuesta tras las disculpas del rosarino.No obstante, la suspensión tiene como motivo faltar al entrenamiento al día siguiente de la derrota ante el Lorient y viajar sin autorización a Arabia Saudita para cumplir con su agenda como embajador de turismo del país asiático.El capitán del seleccionado argentino, se expresó en un video en las redes sociales disculpándose por lo sucedido y aseguró que el PSG le otorgó dos días de descanso como suele hacerlo cuando el equipo no tiene compromisos entre semana, y no sabía que habría un entrenamiento el al día siguiente del encuentro por la Ligue 1.Este domindo, a las 15:45 de la Argentina (televisado por ESPN y Star+), PSG visitará a Troyes y a la ausencia Messi el entrenador Christophe Galtier sumará a los laterales, el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes, además de Mukiele y Kimpembe.y el joven de 17 años Ilyes Housni, quien suma dos partidos como profesional.Por su parte, el delantero brasileñoderecho que le realizaron el 10 de marzo pasado, una lesión que lo marginó por el resto de la temporada.PSG es el puntero de la Ligue 1 con 75 puntos, cinco más que el segundo clasificado, el Olympique de Marsella, que se enfrentará al Lens, tercero de la tabla de posiciones.