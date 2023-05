Para Martínez las pruebas en el juicio político "demuestran el mal desempeño de la Corte"

Martínez: "Lo que estamos viendo alrededor de la obra social es lamentable".

La Comisión de Juicio Político está estudiando en forma separada cada una de las causales del juicio político.

El trabajo de la Comisión de Juicio Político

Martínez: "Las declaraciones de Marchi abrieron un escenario distinto". Foto Victoria Gesualdi.

La Comisión de Juicio Político de Diputados retomará el próximo martes el proceso de juicio político a los cuatro ministros de la Corte.

La continuidad del proceso

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FDT),, afirmó que la acumulación de pruebas que está realizando la comisión de Juicio Político de la cámara baja sobreestá demostradode los miembros del alto tribunal .En declaraciones a Radio Zónica, Martínez dijo que no lo sorprendieron los informes sobre el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial porque "esas irregularidades estuvieron siempre y están contenidos en los proyectos presentados por los diputados"., los aspectos jurídicos que no tiene presupuesto, no tiene sistema informático, régimen de contrataciones, ni personal y todo ese pasó mientras (Juan Carlos) Maqueda estaba a cargo en nombre de la Corte Suprema de hacer un seguimiento de la obra social", indicó.Para Martínez,porque el estatuto aprobado en una acordada dice que las cuestiones de superintendencia son de todos los miembros de la Corte Suprema.En ese contexto, el diputado del FDT dijo que en cada uno de las causales que se van investigando estáLa Comisión de Juicio Político está estudiando en forma separada cada una de las causales del juicio político pero en el caso de la obra social hubo cuatro informes muy críticos del desplazado exsecretario de Administración de la Corte, Héctor Marchi, sobre el funcionamiento de ese organismo que debe prestar servicio de salud a los empleados judiciales."Cuando se abrió el juicio políticoy sus declaraciones abrieron un escenario distinto", agregó.En sus declaraciones al programa "Congreso Abierto", el jefe del bloque del FDT recordó que cuando se declaró admisible los 14 expedientes desde la oposición "nos decían que no había ninguna causal para iniciar este proceso que el tema nacía muerto y era una excursión de pesca"."Yo siempre sostuve que cuando se inicie la etapa probatoria el consenso político y social iba a aparecer porque se dejan de hablar de generalidades y se habla de hechos concretos y son muy contundentes y si a eso le agregas el ruido que está generando adentro de la Corte Suprema de Justicia, eso va quedando claro que tenemos los elementos para seguir avanzando", agregó.En tanto, destacó que ", quiero reivindicar el rol de la presidenta de la comisión Carolina Gaillard, siempre apegada al reglamento, a lo que indica la Constitución Nacional, y el rol de cada uno de los miembros del bloque y esto está dando sus frutos".La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el próximo martes el proceso de juicio político a los cuatro ministros de la Corte, con la segunda parte del testimonio del exadministrador Marchi, quien fue citado en el marco de supuestas irregularidades en el manejo de la obra social de judiciales.El recientemente desplazado administrador del máximo tribunal expuso hace dos semanas ante los diputados que integran la comisión, aunque por lo extenso de su presentación sólo pudieron llevarse adelante las preguntas del bloque del Frente de Todos.