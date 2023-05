Profesionales y técnicos del Garrahan paran en el sector enfermería

Hospital Garrahan. Foto: Archivo.

Protesta de profesionales del Garrahan. Foto: Daniel Dabove.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (Apyt)enfermería, entre las 7 y las 9, en reclamo de "las necesarias 12 horas de descanso luego de igual término de trabajo".Norma Lezana, titular de la organización sindical, explicó en un comunicado que el reclamo también apunta a que el personal de ese sectorEste es elen el instituto pediátrico, en el contexto de un plan de lucha que "se incrementará si no se escuchan los reclamos gremiales", aseguró.Lezana demandó que el sindicato "sea escuchado" por los integrantes del Consejo de Administración y por los Gobiernos nacional y porteño, y sostuvo en el documento que "las exigencias del turno franquero de enfermería son legítimas y urgentes", remarcó.En relación con la próxima discusión de un convenio colectivo laboral para el personal del nosocomio y para quienes se enmarcan en el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), la dirigente enfatizó que, y resaltó que ese instrumento "es para todos" los trabajadores de esa dependencia."Los profesionales también, docencia e investigación, porque producen conocimiento. Hay más de 200 trabajos científicos que se presentaron en un año y, no obstante, no fueron tenidos en cuenta en la discusión", subrayó.La sindicalista lamentó que de esa forma continúe "la sangría de médicos jóvenes, quienes abandonan el hospital de alta complejidad porque no pueden sostener las tareas con jornadas extendidas, elevada demanda y poco reconocimiento salarial y profesional".También reseñó que el Garrahan, pero "no se reconocen tareas riesgosas e insalubres o el desgaste profesional", y añadió que "la carga laboral ya fue documentada en las estadísticas del hospital".El gremio exige "una recomposición salarial urgente, que no se efectivizó aún y que fue prometida en 2022, porque los aumentos apenas cubren la inflación desmedida, a lo que se suman las tareas de los sábados, domingos y feriados, lo que implica un desgaste anímico extra, en especial para el sector de enfermería", añadió la dirigente sindical.Por último,para hallar una definitiva solución en favor del equipo de salud del Garrahan.