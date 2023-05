Ed Sheeran lanzó "-", su quinto álbum de estudio

"Componer canciones es mi terapia" / Foto: Prensa.

El cantautor inglés de folk-pop Ed Sheeran lanzó este viernes su quinto álbum de estudio, "-", que dio a conocer en simultáneo con el estreno de los catorce videoclips que acompañan la lista de temas y que tendrá su presentación en vivo el próximo 10 de mayo a las 17 vía streaming, como parte de la serie de conciertos del Apple Music Live., el disco quese edita tras los adelantos que el artista de 32 años había ofrecido con los, que se convirtió en su single número 14 en alcanzar el primer puesto en los rankings de escucha del Reino Unido.Según contó en declaraciones a la prensa el propio Sheeran,: "Estuve trabajando en 'Substract' durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensaba que debería ser. Luego, a comienzos de 2022, una serie de acontecimientos cambiaron mi vida, miy, en definitiva, la", dijo."En el transcurso de un mes,, que no tenía tratamiento hasta después del parto., y tuve que defender ante un tribunal mi integridad y carrera como compositor", agregó sobre uno de losPor eso, aseguró que su vida transcurría en un espiral de miedo, depresión y ansiedad: "Sentía que me ahogaba, que tenía la cabeza debajo de la superficie y que miraba habia arriba, pero no podía ascender para buscar aire.. Me ayuda a encontrar el sentido de mis pensamientos. Y en un poco más de una semana, reemplacé el trabajo de una década por mis pensamientos más oscuros", añadió."Como artista, no creo poder dar a conocer en forma creíble una obra que no represente con exactitud en qué situación estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es justamente eso. Abre la puerta de la trampa hacia mi alma., estoy dando a conocer algo que es honesto y veraz con el respecto al punto en el que estoy en mi vida adulta", finalizó el también autor de éxitos como "Shape of You" y "Perfect".Durante el proceso de composición de "-", que se llevó a cabo a lo largo de febrero del año pasado, Sheeran se unió con el músico y compositor Aaron Dessner, conocido por su trabajo en la banda de rock estadounidense The National, junto a quien escribió más de 30 canciones mientras se alojaban en un estudio en la ciudad de Kent.El álbum será presentado en vivo en el marco de la segunda temporada del Apple Music Live, la serie de conciertos exclusivos de las plataformas Apple TV+ y Apple Music que pueden ser vistos en directo por los usuarios del servicio, con un show en el que Sheeran contará con la compañía en el escenario de una banda integrada por 12 músicos.