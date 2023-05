Permanece cerrado el centro médico dirigido por el ginecólogo procesado por abuso

Centro Médico de la Mujer donde atiende el ginecólogo, Diego Javier Clementi en Burzaco.

Diego Javier Clementi, ginecólogo procesado por hechos de abuso sexual.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El Centro Médico de la Mujer de la localidad bonaerense de Burzaco, cuyo director es Diego Javier Clementi, ginecólogo procesado por hechos de abuso sexual, cerró este viernes y dejó de atender a las pacientes, según indicaron comerciantes linderos a la clínica.Dos mujeres responsables del comercio textil de mantelería, plásticos y cortinados, lindero a la clínica, aseguraron en dialogó con Télam que "hoy vino gente a prender la luz pero después no vimos a nadie, pero hasta ayer la clínica estuvo abierta", ya que "vemos la fila de personas que se forma en la vereda".Las comerciantesporque el centro "Otro comerciante de la cuadra, empleado de la cerrajería, indicó no haber visto a él médico desde que "se conoció la noticia", hace días atrás y que esperaba que "la gente venga a escracharlo" pero no ha sucedido.En su recorrida por el lugar, en, Télam pudo comprobar que pese a estar en la franja de horario de atención el centro se encontraba cerrado.Sin ningún cartel que lo indique, la reja color verde del centro médico permanecía con llave, mientras que las luces del jardín y del cartel exterior de la clínica estaban encendidas, como también la fuente Feng Shui colocada en el patio de entrada.Desde la vereda podía verse que el interior tanto planta baja como alta estaban en completa oscuridad.está siendo instruida por la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, a cargo de Sebastián Bisquert, bajo el expediente "I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas", según la documentación oficial a la que tuvo acceso Télam.Fuentes judiciales habían confirmado a esta agencia que "y aclararon que "en el Código Procesal Penal provincial el llamado a 308 -en referencia a un artículo que regula la indagatoria- implica procesamiento".Después de recibirle declaración indagatoria por seis hechos en octubre pasado, "se recibieron dos denuncias más: por un hecho acaecido en el 2000 y por otro más reciente", añadieron las fuentes, lo que permite remontar el presunto accionar delictivo del médico a por lo menos 20 años atrás.Pese a esto, Clementide la Provincia de Buenos Aires con la matrícula N° 223.854, según puede comprobarse realizando una búsqueda en el padrón online.