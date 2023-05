Las liquidaciones por el "dólar agro" superaron los US$ 2.000 millones

Se acumularon 2.805.909 toneladas de grano de soja desde que entró en vigencia la medida.

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por más de US$ 111,3 millones, dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo queingresadosLos exportadores liquidaron en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) US$ 111.341.195, cifra por debajo del ingreso registrado durante la sesión de ayer y alcanzó los US$ 418,05 millones durante la semana.De esta manera, se llegó adel también denominado "dólar agro".El PIE IIII establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de economías regionales.A pesar del ingreso de dólares por parte del sector exportador,BCRA) no pudo cerrar con saldo comprador yPor otro lado, el flujo dese mantuvo en línea con respecto a los volúmenes que se venían negociando.Durante la jornada del juevesde grano y así acumularon 2.805.909 toneladas desde que entró en vigencia la medida.Asimismo, desde que fueron incluidos en el PIE, se registrarony 1indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).