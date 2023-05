De Mendiguren: el crecimiento del sector automotor es "ejemplo de la industria argentina"

El funcionario remarcó el aumento de la producción, las exportaciones, la integración nacional, que "en algunos casos supera el 50%"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró este viernes que el sector automotor es "un ejemplo de lo que se puede hacer industrialmente en el país”, al referirse a los datos sobre el crecimientro de la producción de vehículos durante abril.De Mendiguren, en declaraciones a Télam, destacó la evolución de los números de las terminales automotrices se refirió a los niveles de tasas de interés y los programas de financiamiento productivo, y a la revisión de algunos regímenes de fomento industrial que tienen vencimiento hacia fin de año, como el caso de la industria terxtil en la provincia de Tierra de Fuego."Cerramos el cuatrimestre con un crecimiento del 26,9% en la producción, 21% en las exportaciones y 12% en las ventas mayoristas locales" del sector, resaltó De Mendiguren a Télam tras darse a conocer ayer el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa)Para De Mendiguren, el automotorPor eso, recordó que "tenemos la ley automotriz y los incentivos a mayor producción y mayores exportaciones, que es el mandato que nos indicó el ministro Sergio Massa".El funcionario remarcó el aumento de la producción, las exportaciones, la integración nacional, que "en algunos casos supera el 50%", y la venta de vehículos nacionales en el mercado interno, que "con un 64% está en su máximo en más de una década".En ese marco, adelantó, se piensa en lo que viene, que es el pasaje que encara el mundo a vehículos híbridos y eléctricos."Para eso estamos trabajando con toda la cadena en un nuevo marco de acuerdo y legislación porque tenemos que movernos rápido para no perder y ganar mercados", reveló.Con relación a la industria en general, recordó que "cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía se propuso ir ordenando la macroeconomía sin descuidar el nivel de actividad, que en estos años redundó en un muy buen nivel de empleo".El trabajo formal privado acumula 31 meses de crecimiento y el número de trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado fue en febrero de este año, "el más elevado desde 2009", resaltó."Con todas las dificultades que tuvimos, guerra, pandemia y ahora la sequía que genera una importante falta de dólares, la industria en el primer trimestre creció 1,9% interanual y tuvo su mejor primer trimestre en cinco años", reiteró.Según el funcionario, estos resultadosRespecto al nivel de las tasas de interés y su impacto en el sector, admitió que "están más altas de lo que nos gustaría, pero es una decisión ligada a la coyuntura y no una decisión política estructural".En ese sentido, aclaró, durante esta coyuntura"Con este programa dispusimos una inversión de $800.000 millones para que las empresas puedan acceder a financiamiento a tasas muy por debajo de las de mercado, para que sigan invirtiendo y puedan sostener y aumentar su capacidad y su nivel de actividad", precisó.E insistió: "Estamos llegando a todo el país y a todos los sectores con estas líneas y estamos seguros de que se va a convertir en una política de Estado que va a ser clave para que Argentina aproveche la oportunidad que tenemos en el mundo actual de desarrollarnos de manera definitiva".Por otra parte, indicó que desde su cartera continuamente se analiza la situación de todos los sectores, pero en estos días en particular de algunos regímenes de fomento industrial que tienen vencimiento hacia fin de año."En el caso de Tierra del Fuego logramos ordenar las adhesiones a partir de una serie de mejoras en las normas de cumplimiento por parte de las empresas", precisó, y agregó: "Con respecto al capítulo textil del régimen, estamos adecuando la situación productiva para resolver el artículo 2 del Decreto 727/2021 y darle a las inversiones y a los trabajadores del sector previsibilidad hacia futuro".Además, concluyó, "estamos trabajando en una importante ampliación del programa de Desarrollo de Proveedores, el Prodepro, e incorporando a la industria de la maquinaria agrícola y agropartes, que tiene el potencial de ser un jugador a nivel global".